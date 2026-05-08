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中共18機艦擾台 國軍嚴密監控應處
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（8日）公布，自昨（7日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機12架次、軍艦6艘及公務船2艘，持續在台海周邊活動。其中有10架次軍機逾越台海中線，進入我國北部、西南及東部空域。
根據國防部公布的活動示意圖，共機動態主要分為三個區域。第一部分於昨日上午8時15分至晚上10時，偵獲主戰機及無人機計7架次，其中5架次逾越台海中線進入北部空域；第二部分於昨日上午7時50分至上午11時20分，偵獲主、輔戰機計3架次，在西南空域活動；第三部分於昨日上午5時35分至下午3時，則有直升機計2架次於東部空域活動。
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在海上動態部分，合計偵獲中共海軍6艘艦艇及公務船2艘，持續在台灣周邊海域活動。國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。