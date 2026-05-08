轟爛俄軍工事！美國售烏1500套JDAM-ER炸彈套件

裝上JDAM套件的空投彈藥。（擷取自波音官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕烏俄戰爭進入關鍵轉折，烏克蘭憑藉長程的攻擊型無人機及飛彈，已經可以直攻原本被視為安全後方的俄羅斯內陸地區，美國在此又加把力，美國國務院已正式批准對烏克蘭進行一項總額達到3億7360萬美元（約合新台幣121億元）的重大軍售案，將提供超過1500套堪稱「平民戰神」的JDAM-ER延伸射程型聯合直接攻擊彈藥套件。

軍事專家指出，這批「長了翅膀」的精確導引炸彈，將讓烏克蘭空軍擁有從敵軍防空圈外精準「點名」俄軍指揮部與後勤補給站的恐怖戰力。

請繼續往下閱讀...

滑翔炸彈變身「奪命快遞」 鎖定俄軍陣地

根據美國國防安全合作局（DSCA）公布的軍售清單，此次美國同意供售內容包括1200套KMU-572（針對500磅炸彈）以及332套KMU-556（針對2000磅炸彈）的JDAM尾翼套件。

值得關注的是，這批套件均屬「ER」（Extended Range）延伸射程版本，透過加裝摺疊機翼，能讓原本只能垂直落下的普通炸彈，變身為具備滑翔能力的精準飛彈，攻擊距離最遠可達約72公里，直接重創俄軍前線工事。

烏克蘭空軍的F-16戰鬥機編隊飛行，機身當時掛載AIM-120C與AIM-9M空對空飛彈，展現空中作戰能力，也可掛載裝上JDAM套件的各型空投彈藥，增加遠距對地攻擊能力。（圖取自烏克蘭空軍專頁）

不只賣彈藥 美國「一條龍」後勤護航

軍方人士分析，此次軍售並非僅提供硬體，內容更涵蓋了FMU-139電子引信系統、各項武器軟體、機密技術出版品，以及美方政府與合約廠商提供的工程與技術支援。這代表美方將以「一條龍」方式協助烏克蘭空軍快速整合這批美系裝備。

戰略意義：從「土砲改裝」走向「精準獵殺」

烏克蘭先前已展現驚人的「土法煉鋼」能力，將美製JDAM整合至蘇聯時期的MiG-29及Su-27戰機上。此次美方大動作提供高達1500套套件，顯示烏軍的掛載技術已趨成熟，且這批具備「抗干擾、高精度」特性的JDAM-ER，將成為烏軍對抗俄羅斯滑翔炸彈（KAB）的有力反制措施。

JDAM-ER相較於昂貴的高精密飛彈，具備「高性價比」與「大毀滅力」的優勢。一旦烏軍F-16戰機機隊規模成形，搭配這批「斷魂彈」，將能大幅削弱俄軍在烏東地區的防禦縱深，讓俄軍躲在防線後方的物資倉庫也難逃被「開罐頭」的命運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法