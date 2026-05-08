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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

海鯤艦移泊大塢 台船與海軍加速推進交艦時程

2026/05/08 16:11

海鯤艦移泊台船大塢，將展進一步優化及調校。（記者洪臣宏攝）海鯤艦移泊台船大塢，將展進一步優化及調校。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕首艘國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）5、6日完成操雷射擊驗證，台船公布發射操雷影像，震撼人心。海鯤艦今（8）日移泊大塢，軍事專家紀東昀表示，從公布影像中可以看出整個接戰過程非常流暢，海鯤艦回大塢是為了進一步優化及調校，準備下一步的耐航及系統整合測試。

海鯤號今天上午在多艘工作船導引下，慢慢從台船乾塢移泊至大塢，艦體上可見有許多忙碌的台船及海軍作業人員，過程中還與靠泊台船碼頭的玉山艦擦身而過。

紀東昀表示，海鯤號經過連續兩天的操雷射擊驗證之後，包括聲納、魚雷發射管、艦體等設備都是在水線以下，必須進入大塢才能進行進一步優化及調校，未來海鯤艦將進行耐航測試及各系統的整合測試，已進入海測最後階段，順利的話，相信6、7月可以交給海軍進行戰術測評。

海鯤艦成功完成操雷射擊驗證。（台船提供）海鯤艦成功完成操雷射擊驗證。（台船提供）

針對操雷射擊驗證，紀東昀表示，從影像可以看到海鯤艦順利從兩個發射管將魚雷射出，接戰過程中包括聲納、作戰系統、魚雷發射管連線都非常流暢。他說，如今走到了潛航的操雷射擊，象徵海鯤艦海測以安全為前提，各項要求逐次推進，目前台船及海軍對未來在期程內完成測試是非常有信心的。

根據台船發布的新聞稿，海鯤艦於海測期間完成操雷射擊，驗證戰鬥系統偵蒐、解算、發射與魚雷導控的作戰能力。台船續與海軍一同依「安全」及「品質」前提下，執行各裝備調校及入塢整備，為後續測試準備。

海鯤艦移泊台船大塢。（記者洪臣宏攝）海鯤艦移泊台船大塢。（記者洪臣宏攝）

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