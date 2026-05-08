無人艇變身「海上殺手」！美MARTAC T38創192小時自主航行紀錄

MARTAC公司去年9月與我國中科院簽署合作備忘錄，引進MARTAC的智慧型航行系統，使無人艇具備「自主避障」與「智慧決策」能力。圖為MARTAC展出的「Muskie M18」無人水面艇。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕美商MARTAC公司近期宣佈，其研發的「T38 Devil Ray」（魔鬼魚）無人艇，在加州外海完成了一項令各國海軍側目的驚人測試：在離岸400海里的開闊洋面上，全程以「無人介入」的完全自主模式航行了整整192小時，航程突破驚人的2400浬，展現出恐怖的耐力與戰場適應性。

值得注意的是，MARTAC公司去年9月已與我國中科院簽署合作備忘錄，引進MARTAC的智慧型航行系統，使無人艇具備「自主避障」與「智慧決策」能力，甚至在通訊受干擾的情況下仍能執行任務，並提升系統對於海面目標的類型識別與自動跟監能力。

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雙方合作架構還也包括在台灣合作生產MARTAC的高效能無人艇，如Muskie M18（具備 50 節以上高速及 500 浬航程），及潛在引進的 T18 Devil Ray 系列，中科院則規劃將台灣國內的船體製造、電子元件及軟體產業帶入全球國防供應鏈。

至於「T38 Devil Ray」（魔鬼魚）無人艇未來是否會引進台灣？軍政人士說，雙方合作的空間相當大，一切都有可能。

美商MARTAC公司的「T38 Devil Ray」（魔鬼魚）無人艇，日前在加州外海完成驚人測試：在離岸400海里的開闊洋面上，全程以「無人介入」的完全自主模式航行了整整192小時，航程突破驚人的2400浬，展現出恐怖的耐力與戰場適應性。（圖：取自MARTAC公司）

根據美商MARTAC公布的最新資料，這艘隸屬於美軍海軍航空作戰中心（NAWCWD）的 T38 無人艇，是在「藍水儀器化」（BWI）計畫下進行測試。這艘38英尺長、碳纖維打造的無人快艇，不僅在單引擎運作下展現高度節油性能，更證明了在沒有衛星訊號或人工遙控的極端環境下，依然能精準執行既定任務。

T38 在100%滿載油料下，航程可突破驚人的2400浬，這種「放出去就不用管」的長程監控與打擊能力，正是美軍與台灣目前最渴求的海上戰力。

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