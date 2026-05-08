立院表決三讀通過藍白「7800億」版本 被砍掉的12項購案有這些

立法院會今日表決通過軍購特別條例」，根據藍白黨團共提修正動議，總金額匡列7800億元，項目均為美國對台軍售案，至於商購案7案的1000億元丶國內5項委製案的2500億元，全都未列其中。（圖：取自立委王定宇臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕立法院會今日表決通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，根據藍白黨團共提修正動議，總金額匡列7800億元，項目均為美國對台軍售案，至於商購案7案的1000億元丶國內5項委製案的2500億元，全都未列其中。

這些被砍掉的案子，包括：

商購案：AI輔助情報決策模組丶部隊覺知套件（TAK）及台灣戰術網路（TTN）丶垂直起降型無人機丶可攜式無人機反制系統丶機動阻絕器材丶軍備產能新建建擴丶通用彈藥，以上7項合計金額為1000億元。

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國內委製案：強弓中程反彈道飛彈丶銳鳶二型海搜戰術型無人機丶濱海監偵型無人機丶小型自殺無人艇，以上5項合計金額2500億元。

民進黨藉的國防委員會資深立委王定宇今天指出，國防特別預算被「打折」，犧牲的是台灣人民的安全，折掉的是台灣國防產業的發展！國防預算不是數字遊戲，是台灣的生存底線。面對中國不斷升高的軍事威脅，國家安全不應該為了政治利益被打對折。沒有韌性的國防，就沒有保護人民的戰力。

他表示，行政院提出的1.25兆版本，涵蓋了台灣之盾（防空網）、遠距精準打擊、無人機、軍工產業、C5ISR 等七大關鍵能力。這些是強化國防的急需，缺一不可。但現實情況令人憂心： • 拖延審查：相關條例從送院到付委，被封殺 10 次、延宕超過 4 個月。

• 消耗互信：162 天的政治空轉，導致美方發價書效期告急，破例展延。

至於軍購特別預算被砍之後，缺口在哪？王定宇列舉這些危機如下：

1. 防空網缺口：預算砍 36%，「台灣之盾」防空飛彈密度直接下降。

2. 嚇阻力削弱：21 萬架無人機計畫若縮減，沿海防衛形同虛設。

3. 產業歸零：排除 3,000 億委製費用，國防自主產業鏈將難以生存。

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