紳寶推新型反戰車高爆彈 可擊穿700公厘裝甲

瑞典紳寶（Saab）7日公開新型採串聯裝藥設計的「758型反戰車高爆彈」（HEAT 758）。（圖取自紳寶）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕隨著現代主力戰車大量採用爆炸反應裝甲（ERA），傳統反戰車武器正逐漸失去優勢。瑞典紳寶（Saab）7日公開新型採串聯裝藥設計的「758型反戰車高爆彈」（HEAT 758），除可供卡爾古斯塔夫84公厘無後座力砲使用外，更首度導入AI最佳化設計與「非引爆前置體」（NIP）技術，可直接穿透現代反應裝甲而不引爆，被視為反裝甲武器的重要突破。

新聞網站「New Atlas」報導，HEAT 758專門針對現代爆炸反應裝甲設計，可對抗俄系「接觸-1」、「接觸-5」與「化石」（Relikt）等ERA系統。相較傳統串聯裝藥先引爆ERA、再由主裝藥擊穿後方裝甲的方式，HEAT 758採用新型NIP技術，能利用ERA安全敏感度限制，在不觸發爆炸情況下直接打穿反應裝甲，避免主裝藥金屬射流遭爆炸干擾。

請繼續往下閱讀...

報導指出，HEAT 758的開發反映現代裝甲與反裝甲技術的持續對抗。近年俄烏戰場顯示，爆炸反應裝甲對傳統成形裝藥仍具高度防護效果，因此各國軍工企業持續尋求新型反制方式。

紳寶表示，隨著ERA已成現代裝甲車輛標準配備，使傳統人攜式反甲武器威力明顯不足，該公司因此推出反制ERA的HEAT 758；其採用「縱疊裝藥彈頭」，在擊中敵方車輛時，先由彈藥尖端的小型彈頭引爆車體外側ERA，再由後方主彈頭擊穿敵方載具主裝甲，運用噴流摧毀車體內部。

另外，紳寶表示，HEAT 758是透過AI執行5萬次數位模擬後完成最佳化設計，並整合「Firebolt」數位火控技術，使彈藥可與卡爾古斯塔夫M4發射器及火控系統即時交換資料，自動計算最佳射擊參數與彈道。

HEAT 758還具備紳寶研發的「Firebolt」連接規格，可與「卡爾．古斯塔夫M4」的「558型火控系統」（FCD 558）連線，自動辨別使用彈藥種類、推進藥溫度等並進行彈道計算，有效提升接戰效率與命中率。

報導說，HEAT 758有效射程約700公尺，可擊穿厚達700公厘的均質軋壓鋼裝甲（RHA），單發重量約7公斤，並採用碳纖維複合材料外殼與鈦合金內襯，在維持攜行性的同時提升結構強度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法