你不要我要！ 波蘭立陶宛紛紛表態歡迎駐德美軍遷至東歐

圖為第2騎兵團官兵在捕蠅草嫌期間組裝無人機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍計畫自德國撤出5000名官兵後，北約東翼國家正積極爭取接收駐軍。波蘭與立陶宛7日公開向美國總統川普喊話，希望將撤離德國的美軍重新部署至東歐，以強化北約對俄前線嚇阻能力。

「星條旗報」報導，波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda），於「勇敢獅鷲」（Brave Griffin）聯合軍演期間表示，兩國均已準備好接納更多美軍部隊，並正持續擴建相關基礎設施。

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報導指出，兩國此次表態，與五角大廈日前宣布將於1年內自德國撤出5000名美軍有關。雖然美方尚未正式公布裁撤單位，但戰爭部官員已向多家媒體透露，將會撤離一個旅級戰鬥隊。而在德國，只有駐維爾塞克基地的美陸軍第2騎兵團符合此條件。

值得注意的是，兩國領袖選擇在「蘇瓦烏基走廊」發表聲明，該走廊是連接加里寧格勒俄軍與白俄羅斯的唯一陸路狹地，若能爭取到美軍裝甲部隊永久駐守，將能有效嚇阻俄軍對該區域的潛在併吞野圖。

不過，報導分析，東歐國家雖積極爭取美軍進駐，但目前多數基地仍以輪調部署為主，缺乏容納完整旅級戰鬥隊與眷屬長期駐紮的能力。相較之下，德國維爾塞克基地已具備完整學校、住宅與生活設施，若要在波蘭或立陶宛短時間建立同等規模基礎建設，將需投入大量資金。

另外，目前美軍在歐洲約部署8萬5000名官兵，其中德國仍是最大駐軍國，兵力約3萬4000至3萬8000人。波蘭與立陶宛近年則持續擴大接納美軍輪調部隊與北約部隊，以強化東翼防禦能力。

報導指出，川普此次撤軍決定，與德國總理梅爾茨近期多次批評美國處理伊朗衝突方式有關。川普除公開抨擊德國外，也警告未來可能進一步縮減駐歐美軍規模。

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