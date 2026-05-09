美參院通過「獨行俠法案」 將保存F-14戰機再現Top Gun！

美國參議院日前已通過跨黨派「獨行俠法案」（Maverick Act），計畫保留3架原本將遭拆解的F-14D，並嘗試讓其中1架恢復飛行能力。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕電影《捍衛戰士》影迷與軍事航空迷迎來重磅好消息！曾是美國海軍艦隊防空核心、也是電影《捍衛戰士》代表性戰機的F-14「雄貓」戰機，未來可能重返天空。美國參議院日前已通過跨黨派「獨行俠法案」（Maverick Act），計畫保留3架原本將遭拆解的F-14D，並嘗試讓其中1架恢復飛行能力，用於航空展與紀念活動。

「星條旗報」報導，該法案由共和黨參議員席希與民主黨參議員凱利共同提出，目前正等待眾議院表決。根據規劃，停放於亞利桑那州戴維斯蒙森空軍基地「飛機墳場」的3架F-14D，將移交給阿拉巴馬州美國太空與火箭中心進行修復與保存。

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報導指出，美國海軍不會直接參與修復作業，但可提供部分零件與維修手冊；法案也明文禁止恢復飛彈、雷達與其他武裝能力，避免其重新成為作戰平台。

值得注意的是，這3架F-14原本已列入拆解計畫，依照價值100萬美元（約新台幣3150萬元）的合約，準備被切割成碎片。由於伊朗革命前，美國曾向伊朗出售F-14，美方多年來始終擔憂零件流入伊朗，因此2008年國會更立法禁止任何F-14與相關零件出口海外。

不過，隨著美軍近期在「史詩怒火行動」中，對伊朗空軍基地發動攻擊，美軍評估伊朗僅存約10架F-14可能已遭摧毀，相關安全疑慮已有所下降。

報導指出，F-14於1970年代服役，具備可變後掠翼、雙發動機與長程艦隊防空能力，曾是冷戰時期美國海軍最具代表性的艦載戰機之一。該機雖已於2006年全面退役，但因電影《捍衛戰士》系列而持續擁有極高人氣。

這架具備雙座、雙發動機設計的經典戰機，自 2006 年從美國海軍退役後，一直是老兵與飛行員心中的痛。曾於1980年代在羅斯福號服役的退伍海軍羅林斯受訪時激動表示：「沒有戰機能超越雄貓。」他強調，只要法案通過，將有成千上萬名熟悉F-14的老兵志願參與修復，利用豐富的維修經驗讓它再次升空。

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