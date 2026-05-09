可逼迫共軍後撤一百公里以上 軍方規劃海馬士系統前推澎湖丶東引

軍方規劃將海馬士系統由本島「前推部署」至澎湖與東引，搭配射程達300公里的 ATACMS戰術飛彈。（資料照，記者吳哲宇製圖）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國分批向美國採購海馬士多管火箭系統，若全數完成交貨，我國屆時將有111套海馬士系統丶射程300公里戰術飛彈為504枚，軍政人士今天指出，考量「攻擊就是最有效的防禦」，海馬士系統勢必會前推到澎湖及東引等外島進行部署，讓中國沿海基地都籠罩在我方的攻擊火網之下，共軍部隊為了存活，必須將戰力後撤一百公里以上，台灣才能獲得更多的防衛預警空間與時間。

他指出，依軍方規劃，海馬士系統是撥交由陸軍各軍團砲指部來運用，依我國採購海馬士系統的數量而言，即使是將各軍團砲指部都塞滿了，也無法完全容納，加上戰略佈局考量，海馬士系統前推到澎湖丶東引等外島防區，就會是最佳的部署方案。

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軍政人士說，國造的雷霆兩千多管火箭系統，目前就部署在澎湖，金馬等外島則是依戰術運用及任務，進行戰術性的部署，海馬士系統與國造雷霆兩千多管火箭系統之間，可以交互運用，增加防區指揮官在作戰運用上的靈活度。

澎湖、東引前推部署 300公里射程橫掃福建共軍基地

軍政人士指出，海馬士系統若由本島前推至澎湖或國之北疆東引，其戰術價值將呈現幾何級數跳升。

．澎湖部署：ATACMS戰術飛彈射程可直接覆蓋共軍福建泉州、廈門及漳州的登陸集結點。由於台灣海峽寬度約200公里，澎湖與中國福建的距離約為150至160公里，從澎湖發射的飛彈將能深達大陸內陸150公里以上，重創其二線補給中心。

．東引部署：東引距離中國大陸更近，距離福建寧德市霞浦縣的四礵列島約34公里，離中國本土（半島）的福建連江縣東沖半島約48公里，距離福建三都澳軍港約87公里，距離閩江口約 113 公里。海馬士系統採機動部署，打擊範圍北達浙江溫州海軍基地，南含福州空軍基地，甚至能鎖定解放軍東部戰區的關鍵雷達站與防空陣地。

為因應共軍近年頻繁的登陸演習，軍方規劃將海馬士系統由本島「前推部署」至澎湖與東引，搭配射程達300公里的 ATACMS戰術飛彈，打擊範圍將從海峽中線大幅向內陸延伸，直接鎖定福建、浙江境內的共軍軍港及飛彈基地丶機場。圖為烏克蘭武裝部隊已成功運用美國援助的ATACMS戰術飛彈系統，對俄羅斯境內的軍事目標進行精準打擊。（圖取自洛馬官網）

逼退共軍至二線 瓦解「快打速決」企圖

軍政人士強調，海馬士部署外島的最大意義，在於建立一個讓共軍「不敢靠近」的死亡地帶。當我方精準打擊範圍深入福建內陸，共軍若欲避免主力受損，必須將原駐紮於沿海一線的戰機、箱式火箭砲及物資中轉站，撤往距離海岸線300公里外的二線基地。

官員解析，一旦共軍兵力被迫後撤，其渡海登陸的航程與飛行時間將大幅增加，這不僅打亂中共「快打速決」的侵台期程，更為我國爭取到極其寶貴的戰略預警與全民動員時間。

後續建案納入500公里PrSM 強化遠距制變能量

此外，國防部在後續建案中已預留空間，規劃採購射程高達500公里的「精準打擊飛彈（PrSM）」。屆時，海馬士系統即便部署在台灣本島，也能發揮「跨海制壓」效果，配合已抵台的ATACMS飛彈，我國擁有的長程戰術飛彈總數將超過500枚，建構起一道堅不可摧的精準火網，確保台海和平穩定。

軍政人士今天指出，考量「攻擊就是最有效的防禦」，海馬士系統勢必會前推到澎湖及東引等外島進行部署，讓中國沿海基地都籠罩在我方的攻擊火網之下，共軍部隊為了存活，必須將戰力後撤一百公里以上，台灣才能獲得更多的防衛預警空間與時間。（資料照，記者王藝菘攝）

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