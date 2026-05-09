土國無人機技術出手 成功出口印尼60架「紅蘋果」無人戰機

圖為拜卡防務公司的「紅蘋果」無人戰機（UCAV）。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人機技術大國土耳其正積極搶佔市場，拜卡公司（Baykar）6日於伊斯坦堡防務展宣布，印尼將成為「紅蘋果」（Kizilelma）無人戰機首個海外客戶，首批採購12架，並保留增購48架選項，總數最高可達60架。

軍聞網站「Army Recognition」報導，此次協議除飛機採購外，也包括在印尼建立生產、維修、整合與訓練體系，並同步推進雙方在「可汗」（Kaan）戰機、飛彈、感測器與自主作戰系統上的合作。首批「紅蘋果」預計2028年開始交付。這意味著印尼將成為「紅蘋果」在東南亞的維護與整合中心，與印尼現有的土耳其TB3等無人機生產線形成互補。

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報導指出，「紅蘋果」是土耳其拜卡公司自2013年推動的MIUS「作戰無人機系統」計畫成果，定位為具備空戰與對地打擊能力的噴射動力無人戰鬥機。該機於2022年完成首飛，成為土耳其首款成功飛行的噴射UCAV。

「紅蘋果」長14.5公尺、最大起飛重量達8500公斤，採低可視化設計，配備AESA雷達、內置武器艙、紅外搜索追蹤系統與飛彈逼近警告系統，並規劃具備超視距（BVR）空戰能力，可整合土耳其自製空對空飛彈。

值得注意的是，這項採購與印尼整體的「大空軍計畫」高度掛鉤。印尼在2025年已決定向土耳其採購48架「可汗」隱形戰機，而「紅蘋果」的定位正是「可汗」的「忠誠僚機」。拜卡曾於2025年完成兩架「紅蘋果」自主編隊飛行測試，並成功模擬攔截F-16戰機。

此外，印尼目前正研討將從義大利免費獲得的加里波底號輕型航艦改裝為「無人機航艦」，而 「紅蘋果」本身具備在短場航艦起降的設計潛力，兩者的結合將使印尼海軍具備遠洋無人機作戰能力。

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