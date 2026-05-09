造出來了！ 土耳其推新型渦輪發動機 推力達4.2萬磅稱媲美F-35

土耳其近日於伊斯坦堡防務展首度公開「Güçhan」4萬2000磅級渦輪扇發動機。（圖取自X@HamdiCelikbas）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕土耳其正全力衝刺第五代戰機核心技術。土耳其近日於伊斯坦堡防務展首度公開「Güçhan」4萬2000磅級渦輪扇發動機，使其首度跨入與美軍F-35、F-22同級的高推力戰機發動機領域，未來其國產隱身戰機將不再受制於美國發動機出口許可的限制。

軍聞網站「Army Recognition」報導，「Güçhan」由土耳其國防部研發中心主導開發，目前已生產6具發動機，預計今年稍晚展開資格驗證與校正測試。不過，官方尚未公開其整合機型與量產規劃。

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報導指出，「Güçhan」最大推力達4萬2000磅，僅略低於F-35使用的F135發動機（約4萬3000磅），並高於部分F-22使用發動機的推力級距。其與0.68：1低旁通比，能將更多氣流導入燃燒核心產生高速噴流；發動機46.5英吋直徑（約118公分）的尺寸與F-35引擎幾乎相同，顯示其內部架構極為緊湊，能容納在狹窄的隱身彈艙旁，並提供AESA雷達與電戰系統所需的大量電力儲備。

另外，「Güçhan」此次與TF6000（6000磅推力）、TF10000（6000磅推力）及TF35000（3萬5000磅推力）等土耳其既有發動機計畫一同展示，但由於TF35000原本已被視為「可汗」（Kaan）戰機長期動力來源，因此外界推測，土耳其可能正同步發展多條動力技術路線，未來分別用於有人戰機與高性能無人戰鬥機。

值得注意的是，土耳其目前Kaan原型機仍使用美製GE F110發動機（約2萬9000磅），因此「Güçhan」被視為土耳其爭取戰機「完全自主化」的重要一步。

過去土耳其曾因採購俄製S-400飛彈遭美國踢出F-35計畫，導致發動機供應鏈頻遭政治壓力制約。透過「Güçhan」發動機，土耳其不僅能實現「可汗」戰機的完全國產化，更具備了獨立出口戰機至不受美國控制之國家的能力。

報導指出，40000磅級戰機發動機被視為全球最困難的航太技術之一，目前僅美國、中國與俄羅斯具備成熟能力。該領域涉及單晶渦輪葉片、陶瓷熱障塗層、高溫冷卻與微米級精密製造等關鍵技術。土耳其若能成功通過2026年底的認證測試，將徹底打破歐洲國家在此一推力等級的真空，颱風戰機的EJ200僅約2萬磅級。

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