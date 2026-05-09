「海馬士」首期款8億餘台幣 軍方爭取如期支付「想到都頭痛」

國軍在去年5月進行飛彈射擊操演，陸軍進行海馬士多管火箭的實彈射擊。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方規劃以軍購特別預算向美增購海馬士多管火箭系統，美方要求首期款的支付期限將於5月31日到期，為爭取如期支付這筆約8億多台幣的款項，據指出，行政院除持續與國會溝通之外，軍方內部也已擬出多個備選方案，「希望在支付期限之內可以達成」。

我國是分批向美國採購海馬士多管火箭系統，除了先前已用國防部年度預算採購了一批之外，規劃在軍購特別預算的額度內，增購82套海馬士多管火箭系統丶精準火箭1203箱丶射程可達300公里的戰術飛彈數量為420枚，增購的金額估計達到1600億元台幣。

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美軍M142「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統近日首度於菲律賓西南端的巴拉巴克島進行實彈射擊。此舉被視為美軍重啟「跳島」戰術，旨在威懾中國在南海的基地並控管戰略航道。（取自美軍DIVDS網站）

國防部長顧立雄先前曾向立法院提醒海馬士多管火箭系統的首期款將在5月31日到期，由於行政院本應針對特別預算進行專報，但立法院對特別條例及特別預算案的規範又要求一次專報，距離月底時間緊迫，恐趕不上給付期限。

據指出，首期款約為2540萬美元（約合台幣8億多），除了行政院除持續與國會溝通之外，軍方內部也已擬出多個備選方案，相關人士說，想到頭都痛了，要在各個依法行政的範圍內，找出各個可行的解決方案。

我國分批向美國採購海馬士多管火箭系統，若全數完成交貨，我國屆時將有111套海馬士系統丶射程300公里戰術飛彈為504枚，海馬士系統未來也規劃前推到澎湖及東引等外島進行部署，讓中國沿海基地都籠罩在我方的攻擊火網之下，共軍部隊為了存活，必須將戰力後撤一百公里以上，台灣才能獲得更多的防衛預警空間與時間。

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