海鯤潛艦交艦在即 台船陳政宏：美方估台灣需12艘以上潛艦

國造潛艦海鯤號日前完成操雷射擊，接著將是跨夜測試，為交付給海軍做好準備。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國造潛艦海鯤號日前完成操雷射擊，接著將是跨夜測試，為交付給海軍做好準備，對於潛艦後續艦的量產規劃，台船董事長陳政宏在接受電視節目訪談時指出，各國對潛艦部隊數量的規劃，大多是以作戰任務艦數量的三倍來規劃，因為有些在執行任務丶有些是在訓練，有些則是在維修，美方曾評估台灣的作戰環境及需求，評估台灣若要建立現代化潛艦部隊，數量需求至少在12艘以上。

我國海軍256潛艦戰隊，目前轄有4艘潛艦，包括2艘待除役的古董級海獅丶海豹潛艦，另有2艘由荷蘭建造的劍龍級潛艦海龍丶海虎號，軍方在規劃海軍潛艦隊戰力時，則是規劃籌獲8艘國造潛艦，目前原型艦海鯤號還在各項測試階段，預計可在今年6月丶7月間交艦，後續艦則將以2丶3丶2的方式，分三批進行建造。

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台船董事長陳政宏日前接受三立節目「一件軍外套」訪談，提及海鯤潛艦後續艦的規劃時表示，後續艦第一批2艘的預算已經編列通過，台船在去年已經跟海軍簽約，但只是卡在原型艦還沒有交艦，立院先將預算凍結，按照合約應是5年後交艦，很多裝備都是要跟國外廠商先訂購。

台船董事長陳政宏在接受三立電視節目訪談時指出，各國對潛艦部隊數量的規劃，大多是以作戰任務艦數量的三倍來規劃，美方曾評估台灣若要建立現代化潛艦部隊，數量需求至少在12艘以上。圖為陳政宏先前接受本報節目訪談畫面。（資料照，記者陳怡伶攝）

他表示，後續艦第一批潛艦的設計上，與海鯤艦沒有太大的變化，原型艦的裝備與首批後續艦這兩艘的裝備不會完全一樣，一來是有些裝備，我們可以找到綜合效益更好的產品，每家公司產品的重量丶尺寸或是接頭可能不一樣，一旦更換了，跟它搭配的東西以及鄰近區域就要重新設計考量，設計上如果要大調整，那就可能是再下一批了。

對於台灣需要多少艘潛艦？陳政宏說，以日韓為例，日本有22艘潛艦丶韓國有20艘潛艦，台灣處在麻六甲海峽到東北亞的樞紐，維護海域運輸及對外貿易生命線的安全，是相當重要的事，日韓為什麼需要那麼多的潛艦，台灣與日韓的處境類似，必須自己保護自己的生命線。

陳政宏在節目中以潛艦伏擊區為例指出，為反制共軍艦隊的登陸及封鎖，以及阻止共軍艦隊通過台灣北部丶南部的海峽，我們有適當的潛艦伏擊區是在台灣東北部丶西南部以及南部，另外還有一個是在東部的潛艦可能伏擊區，我們至少需要三至四個伏擊區，以每個地方放一艘的話，至少就要有4艘要去執行任務。

他表示，潛艦數量的規劃常要用三倍來計算，你需要1艘作戰艦艇（潛艦）的話，就還會有1艘是在訓練，另有1艘是在維修，即使是用3艘潛艦去執行任務，總需求數量就會是9艘10艘，真正需要的數量應是10多艘，美軍過去幫我們評估過，要建立現代化的潛艦部隊的話，應該是12艘以上。

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