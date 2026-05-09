輕型IDF戰機掛載重型「空射雄三」 張誠揭密竟與「萬劍彈」有關

名為「雄鷙專案」的空射型雄三反艦飛彈，去年6月彩繪樣貌首度曝光，可見彈身採亮銀色、彈翼也已漆上紅黃藍三色。（IDF經國號粉專提供/自由軍武頻道製圖）

〔記者羅添斌／台北報導〕由中科院研製的空射型雄三飛彈，目前持續由IDF經國號戰機掛載進行測試，預計今年內完成實彈射擊的作戰測評，但是被視為輕型戰機的IDF戰機，如何掛載丶發射近千公斤的空射雄三飛彈，著實令人好奇，專家最新解析竟是與重量達到800至900公斤的「萬劍彈」有關。

前雄三總工程師丶現任桃園市經發局長張誠最新在臉書上發文指出，在系統工程中，有一句話是金科玉律：「架構決定成敗，佈局看見未來。」一個優秀的系統工程師，在設計產品的第一天，想的不只是現在的功能，而是十年後的升級空間。很多人看新聞，看到的是 IDF 戰機掛載了強大的「萬劍彈」或最新的「空射型雄三」，但在他這個老兵的眼裡，這是一場橫跨二十年的「戰略先見（Strategic Foresight）」。

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張誠以「跨時代的佈局來形容」。他說，這是從「翔昇」到「翔展」的預留位，軍規研發最講求嚴謹，這就像蓋房子，地基早就算好了未來要加蓋的重量。 當年 IDF 在進行翔昇（2001-2007年）及翔展（一號 2009-2013年、二號 2014-2017年）計畫時，在機體結構「掛載點（Hardpoints）」的強化、任務電腦的 32 位元化、以及電力匯流排（Bus）的頻寬優化，並非臨時起意，而是為了今日的重型彈藥預留了「數位與物理的雙重接口」。

萬劍彈的重量達到800至900公斤，IDF戰機兩邊機翼下方可各掛載一枚。張誠指出，「萬劍彈」已經替我們解決了重型彈藥離開機體時，最棘手的重量與重心（CG）變化難題。（資料照）

這是「技術積累的紅利：萬劍彈墊下的石子路」。張誠指出，在國防領域，每一分投入都是累積。為什麼空射雄三能成功？因為「萬劍彈」已經替我們解決了重型彈藥離開機體時，最棘手的重量與重心（CG）變化難題。那些寶貴的飛控數據（Control Laws）與結構震動測試，直接轉譯為雄三的開發紅利。這證明了：技術的傳承，是系統演進最快的路徑。

張誠表示，很多人曾認為IDF是「輕型攔截機」，背負不了2000磅級的大殺器。但研發團隊透過精密的計算與風洞模擬，讓原本的不可能變成現實。這不只是科學，更是一種守護中華民國國土的意志展現。在台海狹窄的戰場環境中，高機動的超音速反艦能力是對敵極大的威脅，IDF 從單一的攔截機，轉型為制空、制海兼具的「多功能打擊平台」，這就是系統韌性的最佳表現。

張誠（左）曾在中科院服長達28年，曾任中科院雄三飛彈計畫總工程師，目前擔任桃園市政府經發局長。（圖：取自張誠臉書）

他也不忘為桃園加油，張誠指出，從飛彈研發到發展桃園，他的邏輯始終如一：「現在的基礎建設，是為了十年後的爆發力做準備。」 無論是算力還是產業轉型，預留的每一條「匯流排」，都是為了讓桃園在未來的全球競爭中，擁有隨插即用的強大實力！

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