反制共軍「飛彈雨」！美砸595億建關島神盾 強化攔截東風殺手飽和攻擊

關島神盾系統（Aegis Guam System）被視為覆蓋全島的高科技防護網，利用先進感測器與攔截飛彈，旨在中國飛彈威脅落地前完成偵測與攔截。（圖：美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國準備斥資近19億美元（約新台幣595億元）將關島打造為飛彈防禦堡壘。這項計畫以「關島神盾系統」（Aegis Guam System）為核心，旨在提升對抗中國彈道飛彈與高超音速武器的能力。

根據軍事網站《Army Recognition》報導，美國飛彈防禦署（MDA）5月7日與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）達成合約。美軍計畫將原本用於軍艦的「神盾戰鬥系統」轉化為陸基防衛網絡，建立跨軍種的作戰體系。

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這套關島神盾系統將整合海軍、陸軍的感測器與武器。報導指出，美軍將透過單一指揮架構，協調標準三型（SM-3）、標準六型（SM-6）、薩德（THAAD）及愛國者（Patriot）飛彈，共同因應來自不同方向的飽和攻擊。

關島距離中國海岸線約3000公里。隨中國擴展東風-26及東風-17高超音速飛彈庫存，美軍認為關島神盾系統對防範「飛彈雨」攻擊至關重要。

分析指出，關島在印太衝突中扮演類似「不沈航空母艦」的角色。一旦島上的轟炸機跑道、潛艦基地或油料庫受損，美軍在西太平洋的戰力投射將受干擾。

除了飛彈攔截，美軍也同步強化島上設施的「硬化」程度。相關工程包括加固機堡、分散油料儲存區以及提升跑道修復能力。報導提到，相關計畫也涉及民用港口設施的現代化。

關島全島約90%的進口物資均依賴單一商港。報導指出，該港口的物流韌性與美軍戰時的燃料供應、後勤維持直接掛鉤。這項神盾系統的研發與建置合約預計延長至2029年。美軍官方表示，這套架構將成為未來印太地區防衛體系的樣板。

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