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20分鐘就能組起來的機動阻絕器材預算被砍 防衛作戰效果恐打折
國軍擬透過特別預算採購「機動阻絕器材」，卻因在野黨刪減預算，恐怕無法如願採購。（資料照）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院上周五三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，多項關鍵裝備遭在野黨刪減。政軍人士表示，其中，攸關灘岸守備的「機動阻絕器材」，可以讓國軍官兵以極少人力，耗時20分鐘組裝起相當於1500個砂袋堆起來的防護牆，若無法適時採購，恐使防衛作戰的成效大打折扣，盼各界妥慎思量。
經過了長時間的討論，立法院終於在8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，但比起行政院版的1.25兆元，三讀通過的特別條例僅將預算上限設定為7800億，包括「強弓」防空飛彈等多項裝備被刪減。民進黨立委王定宇透露，被刪減的裝備還包括356套「機動阻絕器材」。
「機動阻絕器材」是國軍向美軍取經、採購的新式裝備，主要由金屬網狀格板做、防水不織布所組成，內部則可填充砂石，國軍曾在2024年先採購40組，每一組機動阻絕器材，僅需8人運用工兵機械輔助，就能在20分鐘內設置完畢，其阻絕牆效果，相當於1500個砂袋。
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政軍人士表示，「機動阻絕器材」並非高價裝備，技術門檻不高，但運用在防衛作戰上相當有效。如果相關建置不足，恐怕影響國軍延滯敵軍、分散敵軍與維持縱深防禦的能力，也可能對我國近年強調的分散式、不對稱防衛架構造成衝擊。
事實上，國軍近年在漢光演習中，已逐步將工兵阻絕概念從傳統固定工事，轉向「快速部署、機動拒止」模式，包括鋼刺蝟、蛇腹鐵絲網、艾斯科防禦工事、預製路障與橋梁封鎖等，都已納入演練。目的在於使敵軍登陸後，透過多層障礙拖慢其機械化推進速度，爭取火力打擊與部隊調動時間。