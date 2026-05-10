半年進度73天跑完 美軍B-21完成關鍵測試專案

圖為美軍最新曝光的B-21「突襲者」（Raider）匿蹤轟炸機與KC-135加油機進行空中加油對接的畫面。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍新一代B-21「突襲者」（Raider）匿蹤轟炸機完成關鍵測試專案。製造商諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）7日宣布，一項原訂需時180天的特定測試計畫，已由聯合測試部隊壓縮至73天內完成。

根據軍事媒體《Defence Blog》報導，由美國空軍第412測試聯隊與諾格公司組成的「聯合測試部隊」（CTF），僅用約預定時程40%的時間，即完成合約規定的測試範疇。這代表測試團隊能在單次飛行中完成多項驗證目標，無須因系統故障或數據異常而重複飛行。

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諾格公司表示，相關里程碑已對應118億美元（約新台幣3800億元）的合約價值。B-21被設計為美國未來核三位一體中的空中打擊平台，具備穿透敵方防空網執行傳統與核任務的能力。目前美國空軍計畫採購至少100架。

美軍還證實，B-21近期已在愛德華空軍基地完成與KC-135同溫層加油機（Stratotanker）的空中加油測試。美軍指出，空中加油能力可讓B-21在長距離任務中維持全球持續作戰能力。

報導指出，政府與承包商整合測試資源的模式，被認為有助於縮短開發與驗證流程。該計畫汲取了前代B-2轟炸機成本超支的教訓。目前B-21在最新預算中已獲得61億美元撥款。

報導指出，B-21採用新型合約結構以控制成本。目前首批低產量生產（LRIP）合約已在執行，首架量產型B-21預計於2020年代中期交付予埃爾斯沃思空軍基地（Ellsworth Air Force Base）。相關測試數據正用於優化生產線，以確保後續量產的品質與交付節奏。

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