大敵當前不省錢！德波以強勢編列額外軍費 台特別預算買軍備非特例

波蘭陸軍的艾布蘭戰車。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院上周通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，律定8年編列7800億元上限對美軍購案，卻與行政院版的1.25兆元差距甚大。同樣是大敵當前的國家，以色列、波蘭、德國同樣也運用補充性預算、基金等方式挹注經費，顯見透過額外財政機制，提升軍備與戰備能力並非罕見之舉。

國際安全局勢近年不斷惡化，致使許多國家不斷增加軍事支出，也不再單獨倚靠年度預算支應軍費。除了我國透過特別預算，採購精準彈藥、先進戰機與新一代軍備外，其他國家則透過特別基金、追加預算或特殊融資機制，加速軍備採購與戰備整建，德國、波蘭與以色列都是代表性案例。

德國聯邦國防軍豹2A6戰車參加演訓。（歐新社檔案照）

德國在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，宣布設立總額1000億歐元（約新台幣3.4兆元）的「國防特別基金」（Sondervermögen），成為德國二戰後最大規模軍事現代化計畫。這筆資金主要用於採購35架F-35A戰機、防空與反飛彈系統、彈藥庫存、數位通訊與後勤整建等項目。

德國政府當時坦言，聯邦國防軍長年因低度投資而戰備能力不足，若僅依賴年度預算，無法在短時間內補足缺口。若加計特別基金，德國2025年整體國防支出已達約860億至950億歐元（約新台幣2.9兆至3.2兆元），並持續朝北約GDP占比2％以上目標邁進。

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波蘭是近年來整軍備戰最積極的國家，圖為國土防衛隊官兵。（歐新社檔案照）

鄰近俄羅斯、白俄羅斯的波蘭，則是俄烏戰爭後最積極建軍的國家之一，其建立「武裝部隊支援基金」（Armed Forces Support Fund），也就是透過政府融資與特殊基金方式，大規模進行軍備採購。近年相關基金與融資規模累積已達約1800億至2000億波蘭茲羅提（約新台幣約1.4兆至1.6兆元）。

波蘭的軍備採購數量龐大且多元，包括採購K2戰車、M1A2戰車、K9自走砲、海馬士多管火箭、阿帕契直升機與F-35戰機等先進裝備，同時推動部分軍備本土化生產與軍工產能擴建。目前波蘭2025年整體國防支出約340億歐元（約新台幣1.15兆元），占GDP比重約4.7％，已成為北約軍費占比最高國家之一。

以色列運用追加國防預算，用於對哈瑪斯軍事行動的彈藥補充之上。（法新社檔案照）

至於持續和哈瑪斯作戰的以色列，長期採取戰時追加國防預算模式。以色列2023年投入加薩戰事後迅速提高軍事支出，藉此補充防空攔截彈與戰備庫存。2024年至2025年間，以色列新增戰時與補充性國防預算約550億至700億謝克爾（約新台幣約5900億至7500億元），主要投入「鐵穹」、「大衛投石索」與箭式反彈道飛彈系統等，這也和以色列長期面對周遭國家大量火箭與飛彈威脅，特別重視持續作戰能力有關。

以色列2025年正式年度國防預算約1098億謝克爾（約新台幣1.18兆元），若再加上美援與戰時追加支出，整體軍事相關支出規模更高。

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