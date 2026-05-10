未來戰爭像打線上遊戲！美砸錢建即時共享網路 敵軍目標一發現就炸

美軍測試「先進戰場管理系統」（ABMS）數位網絡，目標將無人機、戰機、軍艦與地面部隊整合成同一個作戰網絡，即時共享戰場地圖。圖為系統概念示意圖。（圖取自L3Harris）

〔編譯陳成良／綜合報導〕未來戰場可能越來越像大型線上遊戲。美軍近期測試一套新型數位戰場系統，目標是讓戰機、無人機、飛彈部隊與地面士兵共享同一張「即時戰場地圖」。任何單位一發現敵情，其餘部隊幾乎能同步看到並立刻反應。

根據英國軍事媒體《UK Defence Journal》報導，美國國防承包商L3Harris已獲選參與美軍「先進戰場管理系統」（ABMS）數位網路計畫。這套系統希望把原本分散的武器、感測器與通訊平台整合成同一個作戰網路。

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過去戰場資訊常分散在不同單位。無人機發現目標後，可能需要經過多層通報；戰機掌握的畫面，地面部隊也未必同步得知，新系統則希望縮短這段反應時間。

例如前線無人機若發現敵軍飛彈車位置，座標可立即同步傳送給空中的F-35戰機、後方火箭部隊，甚至海上的軍艦，加快攻擊速度。美軍近年持續推動不同軍種共享資訊，未來前線士兵甚至可能透過平板或頭盔，即時掌握周邊目標動態。

烏俄戰爭改變節奏 美軍加速數位化

報導指出，烏俄戰爭與中東衝突顯示，無人機與即時情報已大幅改變戰場節奏。大量廉價無人機能快速回傳目標資訊，使戰場變得更加透明，也讓各國軍方加速發展即時共享系統。

美軍近年持續推動分散式作戰概念，尤其在印太地區，部隊可能分散部署在不同島嶼與基地。如何快速共享情報、縮短攻擊決策時間，被視為未來高強度衝突的重要關鍵。

不過，這類高度依賴網路的系統，也面臨電子干擾與駭客攻擊風險。若通訊遭切斷或資料被入侵，可能影響整體作戰能力。目前相關技術仍持續測試中，美軍尚未公布全面部署時程。

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