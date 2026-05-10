專剋自殺無人機！烏軍AI武器站實戰曝光 光纖連線防追蹤干擾

烏克蘭國防部9日釋出的戰鬥影像顯示，AI系統正自動鎖定並追蹤俄軍自殺無人機（紅框處）。該自動化武器站能即時預算敵機飛行路徑，並引導火力執行攔截。（擷取自烏克蘭國防部影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍方已正式部署新款具備人工智慧（AI）能力的自動化遙控武器站，用在前線攔截俄軍自殺式無人機。該系統最顯著的特性是採用光纖連結，能完全避開現有的電子戰干擾。

烏克蘭Brave1平台研發的AI自動化遙控武器站。該系統搭載人工智慧辨識技術，能自主鎖定敵方目標，目前已投入實戰。（擷取自烏克蘭國防部）

根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，這套由烏克蘭國防部與「Brave1」技術平台開發的系統，已交付超過10個前線單位使用。系統內建的AI模組能自主偵測目標、執行追蹤，並預判敵機飛行路徑。

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報導指出，這項技術大幅降低了操作難度。前線操作員只需在系統完成自動瞄準後，按下按鈕確認擊發即可完成攔截。烏軍知名的第20「K-2」無人機營已率先使用該設備，並證實其在實戰中能有效擊落敵方載具。

針對戰場上日益嚴重的無線電干擾問題，烏軍此款AI機砲採取了「有線化」策略。透過光纖電纜傳輸訊號，讓武器站與控制端之間不受俄軍電子戰（EW）系統影響。

這種設計被視為因應「電戰環境」的關鍵突破。相較於傳統無線遙控裝備，光纖傳導不僅訊號穩定、不被追蹤，更能確保在高強度通訊封鎖區維持作戰能量。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）指出，相關測試已證實該系統具備優異的偵測與射擊效能。目前計畫將這項技術大規模量產，以強化「微型防空」單位的火網密度。

報導提到，除了遙控武器站，相關研發團隊也開發出名為「SpaceRay SA」的手持式追蹤與引導系統，供機動防空小組使用。相關自動化武力正持續投入前線作戰序列。

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