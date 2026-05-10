被烏克蘭「蜘蛛網行動」震懾！美尋求貨櫃無人機系統 一次可控500架

一名美軍官兵正在操作小型無人機。（彭博檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕烏克蘭去年對俄羅斯多座空軍基地發動的「蜘蛛網行動」，讓外界重新關注分散式無人機作戰模式。美國國防高等研究計畫署（DARPA）近期則公開徵詢新型無人機系統概念，希望打造可由貨櫃自主發射、回收與整補的無人機蜂群系統，外界認為，美方構想與烏軍利用民用車輛搭載無人機、深入敵後攻擊的模式具有高度相似性。

烏克蘭去年發動「蜘蛛網行動」時，即利用偽裝於民用聯結車上的無人機發射器，對俄羅斯境內多座空軍基地發動攻擊。整項行動耗時數月規畫，也讓外界注意到貨櫃化、分散式與低成本無人機系統的作戰潛力。

烏克蘭去年對俄羅斯基地發動蜘蛛網行動，重創多架高價值飛機。（路透檔案照）

外國軍聞網站「戰區」報導，根據DARPA最新公開文件，其希望發展一種「自主星座」（autonomous constellation）系統，也就是由大量無人機組成的蜂群，可在幾乎不需人力介入情況下，自主完成發射、回收、充電、補給與再次出擊。DARPA規畫，未來單一系統最多可同時運作500架無人機，並搭配監視、偵察、電子戰與動能打擊等不同任務酬載。

DARPA在文件中指出，現有第一至第三級商用無人機，雖具備一定能力，但在續航力、載重能力與電力方面仍有限制，且通常需要大量基礎設施與部署空間，才能進行部署與回收。DARPA認為，現行系統仍高度依賴人工回收、充電與重新發射，缺乏支撐數日以上持續作戰所需的完整自主能力。

請繼續往下閱讀...

因此，DARPA希望未來相關系統可整合於標準軍用貨櫃之中，同時不排除手提箱式、箱型等非傳統設計。DARPA並要求，相關系統須具備自主儲存、後勤管理、發射、回收與充電能力，且能在GPS受干擾環境下持續運作。

DARPA也提及，這類貨櫃系統未來可能搭配可遠端操作的「母平台」，將貨櫃運送至指定區域後，再進行無人機部署與回收。至於母平台可能是空中、地面或海上載具，DARPA未進一步說明。

DARPA在文件中也提到，中國企業DAMODA已推出可一鍵發射、回收與充電數千架小型無人機的貨櫃系統，雖主要用於燈光秀等商業用途，但也顯示相關技術正快速發展。DARPA則希望將類似概念進一步擴展至軍事用途，使無人機蜂群可長時間、自主化執行多種任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法