1.25兆國防特別預算為何重要？ 楊一逵：鎖定軍工產能、深化台美共產

陸軍海馬士多管火箭系統是特別預算之中一大採購項目。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院上周通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，但7800億元的特別預算上限，與行政院版的1.25兆元有落差。國防院助理研究員楊一逵指出，1.25 兆特別預算可「卡位產能」，及早鎖定美方精準彈藥產線，並從單純買方轉型為「台美共同生產」夥伴，建立在地化維修與製造能量。這不僅強化了台灣的防衛韌性，更是以實力支撐對等、免於脅迫的兩岸對話，向國際展現維護區域穩定的決心。

（原文「美國軍工產能拉警報：台灣為何更需要「國防特別預算」？」由國防院國家安全研究所助理研究員楊一逵撰寫，本報獲國防院同意全文刊登）

美國華府戰略暨國際研究中心（CSIS）最新研究指出，現代戰爭高度依賴精準彈藥，將使庫存可能在短時間內快速消耗。即使美軍現有彈藥仍足以因應當前衝突，持續消耗仍會壓縮未來軍工供給，並加劇盟友與夥伴對美國有限產能的競爭。換言之，雖然美國軍工產能已逐步從新冠疫情中復甦，但武器系統、載具與彈藥生產週期較長，加上既有庫存已大量消耗，使美軍自身與盟友的需求總量，已超過現階段產能可支撐的供給規模。

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在美國仍是多數國家關鍵武器來源的情況下，未來各國取得彈藥與系統的難度將進一步升高，交付期也將拉長，軍購排程更容易受到美方政治考量與優先順序安排影響。在此背景下，本文旨在分析台灣為何更需要推動橫跨八年、預算上限暫匡新臺幣1兆2,500億元的國防特別預算。

在全球軍購競爭中提前鎖定美方產能





國防特別預算的意義不僅在於軍購，更在於及早參與並鎖定有限的美國軍工產能。特別是在各界已認知到美國未來軍工供給有限的情況下，俄烏戰爭與近期國際軍事衝突又進一步凸顯，防空飛彈、反艦與反裝甲飛彈、砲彈、無人機及反無人機系統等精準武器，已成為各國強化戰略庫存的重點項目。未來圍繞這些高需求武器系統與彈藥的軍購訂單競爭，勢必更加激烈。

台灣並非唯一增加國防預算、競爭美國軍工產能的行為者。許多歐洲與中東國家，日本、澳洲、韓國，乃至美軍自身，都對美方武器與系統產出有高度需求。因此，目前規劃中的國防特別預算，不只是增加對美軍購，更是透過一次性、大規模且多年期的預算承諾，使美國軍工企業與政府部門能夠認知到我國維持第一島鏈穩定，區域海上交通要道自由開放的決心與急迫性，及早將台灣需求納入產能規劃，並進一步建立台美聯合軍工產能的信心，帶動軍民兩用供應鏈生態系與規模經濟效應。

以大型多年期預算深化台美共同生產





行政院推出的國防特別預算中，最大的亮點之一就是讓台灣從單純的買方，轉變為美方軍工產業共同生產的夥伴。預算草案的採購項目第七款，明定將採購台美共同研發之裝備、系統與相關後勤支援、產製、維修、人員訓練等配套措施。換言之，台美合作不應僅停留在軍售交付，符合我方利益的規劃是推動與深化台美軍工供應鏈與生態系的整合。此舉也將為台灣整體經濟環境引進新的投資動能，並創造台美在科技與智慧製造領域深化合作的發展契機。

台美共同生產的另一項關鍵意義，在於提升我國在地化的自主防衛韌性。若台灣多數裝備與彈藥仍高度仰賴美國本土生產，國軍將持續受到美方產能、國會授權程序與運輸風險等因素限制。在台美共同生產的框架下，我方可運用大型、多年期的一次性預算承諾，積極爭取擴大關鍵零組件、精準彈藥、無人機、反無人機系統與先進通訊設備等項目的在地生產與維修能量。這不僅有助於分散美方產能壓力，也能強化我國作戰持續力與後勤韌性。

產能卡位展現責任分擔，支撐不受脅迫的兩岸對話





國防特別預算的意義，也在於向華府與北京釋放明確訊號：台灣有決心護衛區域和平穩定，並願意透過強化國防，分擔維持台海「現狀」的責任。同時，台灣也支持兩岸在以嚇阻為後盾的基礎上，進行和平、對等且免於脅迫的對話。

我國提出國防特別預算，不應被理解為反對兩岸對話，而是為了創造不受脅迫的對話條件。兩岸確實需要對話，但真正有意義的對話，不能建立在脅迫或實力嚴重失衡之上，而應以台灣足夠的自我防衛能力與有效嚇阻作為支撐。簡言之，國防嚇阻能力建構與兩岸和平對話並不互斥，反而相輔相成。唯有當台灣具備有效嚇阻的防衛能力，才能為和平對話創造必要空間。

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