懶人包》軍購預算在吵什麼？軍購、商購、委製有何不同

海馬士多管火箭系統，是這次軍購條例主要項目。圖為2025年台灣射擊美製海馬士火箭。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕立法院5月8日表決三讀軍購特別預算，通過民眾黨團版本，匡列上限為7800億元，與政院版本1.25兆元相比，大砍4700億元，引發熱議。政院版提出的特別預算，分成「國外軍購（對政府）」、「國外商購/商售（對民間）」、「國內委製（國產）」共3部分，三讀的預算僅納入國外軍購；沒放入的商購、委製項目，可能改列受監督的年度預算。以下本報整理懶人包。

一、政院版1.25兆軍購項目說明

行政院去年11月提出8年400億美元（約合新台幣1.25兆）的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，規劃透過「軍購」、「商購」與「委製」三種途徑加強國防能力，項目與優缺點如下：

請繼續往下閱讀...

●國外軍購（政府對政府，流程嚴謹、有官方發價書，價格透明。但行政作業冗長，交貨延宕無法追究）

內容：

精準火砲：M109A7自走砲（60門）、海馬士多管火箭系統（HIMARS，82套）

反裝甲飛彈：標槍飛彈（70套/1050枚）、拖式2B飛彈（24套/1545枚）

反甲型無人機：ALTIUS-600ISR（478架）、ALTIUS-700M（1554架）

●國外商購/商售（對民間軍火商，如洛克希德·馬丁。彈性大、獲得速度快，能直接獲取民間先進技術。缺點是黑箱價格與監督難度，屬民間商業合約，資訊不透明）

內容：

戰場感知系統：購買12萬件平板、手機終端，建置 TTN（台灣戰術網路）與TAK（部隊覺知應用套件）

彈藥備品：120公厘/105公厘戰車砲彈、155公厘榴彈砲推進藥

●國內委製（中科院/民間廠商，如雷虎科技。推動國防自主）

內容：

無人載具：自殺式無人艇（1320艘）、自殺式及偵察型無人機（共20萬8200架）

反彈道飛彈：強弓飛彈系統（中程反戰術彈道飛彈，2套/128枚）

二、爭議點

藍白認為，軍購有美方發價書作為依據，但「商售」與「委製」金額由國防部自行核定，可能會變成給政府與民間廠商的「大金庫」，且長達8年的預算無法每年細部監督，可能產生弊端或規避立院預算審查權。

因此藍白堅持僅納入已有「發價書」的軍購案，要求將「商售」與「委製」移回年度預算，最後立法院在5月8日三讀通過上限縮減至7800億元軍購預算案。

三、國防部與美方反應

國防部8日晚間表示，完全排除商購及委製案項，有損國防建軍規劃之完整性，極易造成戰力缺口。

美國國務院則對於國防特別預算通過表達支持，但也強調，進一步延後對其他已規劃的防衛能力提供經費，是「對中國共產黨的讓步」

四、兩方立場

在野黨觀點

立院國民黨團、民眾黨團只通過政府對政府的「軍購」預算，因藍白擔憂「商購」有價格浮報與監督困難等問題，另外「委製」並非迫切需求，應回歸「年度預算」接受立法院審查，而非納入特別預算，規避財政紀律監督。

國防部觀點

國防部主張：防衛系統是整體的（如「擊殺鏈」需感測器與火砲配合）。若將國外商售（如TAK手機網路）或國內委製（如強弓飛彈）剔除，即便擁有海馬士火箭也會因「沒眼睛沒大腦」而無法發揮戰力；美國方面也示警，拖延剩餘項目只會讓中共受益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法