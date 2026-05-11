女飛官謝蕓梃榮獲十大傑出女青年 為母則強丶穿上軍服「兩倍的強」

2025年8月的「雷虎小組傳承交接典禮」中，身穿一襲雷虎黑色新款飛行衣的飛訓部資深教官謝蕓梃少校擔任活動司儀暨說明官，相當引人矚目。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍女性飛行教官謝蕓梃少校榮獲十大傑出女青年「金鳳獎」殊榮，身為兩個孩子的母親，謝蕓梃過去受訪時曾留下令人印象深刻的發言。她說，為母則強，當軍職媽媽們穿上軍服後，就是「兩倍的強」。

謝蕓梃的父母過去皆在民航局工作，自幼住在高雄小港機場旁，因此對飛機興趣濃厚，也看過多次飛行特技表演、立志當飛行員，因此她大學畢業後就報考空軍飛行專業軍官班，一圓飛行夢。

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謝蕓梃在2014年完成F-5E/F戰機的銜接訓練，成為空軍第二位完成戰鬥機訓練的女飛官，並且擔任AT-3教練機飛行員，2022年的國慶空中分列式任務中，她擔任雷虎小組預備機飛官任務，2025年8月的「雷虎小組傳承交接典禮」中，身穿一襲雷虎黑色新款飛行衣的飛訓部資深教官謝蕓梃少校擔任活動司儀暨說明官。

從小就有飛行夢的謝蕓梃，在2014年完成F-5E/F戰機的銜接訓練，成為空軍第二位完成戰鬥機訓練的女飛官。（資料照，空軍司令部提供）

中華民國歷屆十大傑出女青年協會10日舉辦「第廿七屆十大傑出女青年、標竿女青年、優秀女青年頒獎典禮」，頒獎典禮邀請名譽理事長王金平頒發「金鳳獎」獎座，表彰當選人在各專業領域的卓越表現，以及對國家社會的貢獻。

榮獲十大傑出女青年金鳳獎殊榮的謝蕓梃少校，為我國女性戰鬥機飛行教官之一，長期投入飛行訓練與教學工作，擔任教官逾十年，培育飛行學員逾百人，教學成果斐然，屢獲績優飛行教官及優良教官等多項殊榮肯定，展現卓越專業素養，以及對國家航空戰力的卓越貢獻。

空軍女性飛行教官謝蕓梃少校此次榮獲十大傑出女青年「金鳳獎」殊榮，身為兩個孩子的母親，謝蕓梃過去受訪時曾說，為母則強，當軍職媽媽們穿上軍服後，就是「兩倍的強」。（圖：軍聞社提供）

此外，謝少校亦積極參與國際軍事交流，透過跨國專業交流，持續提升飛行安全與訓練品質，展現我國空軍的專業實力；同時，她也將實務經驗與研究成果發表於國防相關期刊，回饋飛行安全與訓練制度之優化，精進專業能量，進一步提升部隊整體訓練效能。

身為飛行教官同時也是兩個孩子的母親，謝蕓梃少校以堅毅信念與專業熱忱，在家庭與戰訓任務間穩健前行，不僅展現新世代女性軍人的自信與韌性，更以長年累積的實力與奉獻，持續守護國家領空、培育捍衛藍天的堅實力量。

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