「反潛大將」逢甲軍艦因應新威脅 要強化反無人機作戰能力

海軍逢甲軍艦是重要的反潛主力。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共持續加大對台灰色地帶襲擾力度，海軍各型艦艇全天候執行海上巡弋與戰備任務。其中，隸屬海軍146艦隊的逢甲軍艦，配備拖曳聲納系統、反潛作戰系統，實屬海軍的「反潛大將」。不過，因應新型態威脅，逢甲軍艦艦長劉上校表示，全艦會積極籌備各項訓練業務，並因應新型態作戰方式，逐步提升逢甲軍艦面對無人機具的作戰能力，持續擔負捍衛海疆的責任。

逢甲軍艦原為美國海軍派里級巡防艦「蓋瑞號」，美方於2014年同意出售我國後，逢甲軍艦與銘傳軍艦於2017年自美返國，並於隔年正式成軍，編入146艦隊服役，與其姊妹艦、成功級巡防艦共同執行台海周邊巡弋任務。

根據軍方訊息，相較於我國自製的成功級巡防艦，逢甲軍艦保留美軍原有的SQR-19拖曳聲納系統，可對水下目標進行探測、識別、追蹤與定位，並結合SQQ-89反潛作戰系統，大幅提升反潛作戰效能，可引導反潛直升機或投放魚雷遂行攻擊任務，為海軍現役重要反潛兵力之一。



前總統蔡英文主持逢甲軍艦成軍典禮，在她左側的是MK13飛彈發射器。（資料照）

逢甲軍艦的飛彈主要透過MK-13飛彈發射架施放，除可發射標準一型防空飛彈，也能搭配魚叉反艦飛彈，並與國軍現役雄風二型、雄風三型反艦飛彈形成互補，藉由不同飛行速度與攻擊模式，提高整體打擊效能。

不過，逢甲軍艦接艦歷程並不輕鬆。由於該艦為美軍除役後封存移交，艦上系統與技術文件皆為英文，海軍官兵早在2016年即赴美執行接艦任務，歷經長時間訓練與裝備檢整，並克服「冷艦」重新啟封的各項挑戰，才順利將軍艦航返國門，迅速形成戰力。

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劉上校表示，當前區域情勢日益升溫，中共灰色地帶襲擾頻繁，官兵必須肩負更加繁重的戰備任務。他秉持海軍錨鍊精神，與官兵生活在一起、戰鬥在一起，共同面對各項挑戰。

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