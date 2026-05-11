部隊走出營區實戰化訓練 劉暐欣中將：掌握戰場才能發揮主場優勢

8軍團指揮官劉暐欣中將日前視導軍事用地，勉落實戰備整備工作。（圖：陸軍司令部丶軍媒青年日報提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍近年強化實戰化訓練，戰甲車丶砲車都參與戰備偵巡任務，並將各型火砲射擊都改在防區進行實彈射擊訓練，陸軍８軍團指揮官劉暐欣中將日前率高勤官與業管處組長視導軍事用地，結合現地戰術實地了解設施運用狀況，並針對作戰區內現有軍事用地實施盤點，強調「部隊應走出營區，落實實戰化訓練」。

他指出，各級幹部作戰整備除結合圖上想定，更應落實現地偵察，才能真正掌握戰場環境、量地用兵，俾利戰時發揮「主場優勢」；期勉各級幹部秉持積極精神，了解指揮官決心與意圖，建立共同作戰圖像，並運用任務式指揮推動各項工作，落實兵要調查與戰場經營，確保各項戰備整備務實遂行。

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劉暐欣中將主持軍務會報暨領導統御座談，勉厚植部隊整體戰力。（圖：陸軍司令部丶軍媒青年日報提供）

此外，劉暐欣中將日前在主持5月份軍務會報暨領導統御座談時表示，連、班、排級幹部是部隊戰力的基石與任務執行的關鍵，透過扎實的實戰化訓練，使其在壓力環境下仍能維持基本紀律、穩定執行任務，強化突發狀況應處能力；叮囑各級幹部展現良好領導統御，藉以「建立組織文化」、「形塑部隊風氣」、「凝聚團隊向心」，以及「鞏固士氣與紀律」，運用素質分析盤點單位各項工作，精準掌握關鍵問題，並與所屬建立共同圖像，達任務式指揮之目標，提升部隊管理效能。

劉指揮官強調，落實教育訓練就是對官兵最好的照顧，各級幹部應以身作則，帶領部屬專注訓練本務，同時完善官兵生活照顧，營造良好部隊氛圍，使官兵在身心安定的基礎上，踐履保國衛民的職責；並勉勵幹部在部隊管理上應秉持嚴謹務實精神，與官兵生活、訓練都在一起，強化官兵對單位的認同感與歸屬感，凝聚團隊向心、激勵整體士氣，厚植部隊整體戰力。

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