北約軍演導入烏軍實戰經驗！215套系統打造反無人機防線

北約「東方鳳凰26」演習中展示的反無人機系統。（擷取自RFI影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約正加速吸收烏俄戰爭經驗。北約近日在羅馬尼亞舉行「東方鳳凰26」（Eastern Phoenix 26）演習，首度大規模導入烏克蘭前線累積的反無人機作戰模式，並部署215套系統，模擬俄式無人機攻擊與電子干擾環境。

北約「東方鳳凰26」演習納入烏克蘭戰場經驗，重點測試無人機偵察、低空防禦與電子作戰能力。圖為演習中使用的無人機系統。（擷取自RFI影片）

根據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，這場演習由北約與羅馬尼亞空軍共同舉行，重點放在低空無人機偵測、防空整合與電子作戰。演習同時納入北約—烏克蘭聯合分析訓練與教育中心（JATEC）提供的實戰經驗，反映北約正將烏俄戰場的教訓轉化為未來作戰準則。

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報導指出，演習部署的215套系統涵蓋雷達、聲學感測器、射頻偵測設備與電子干擾系統，目標是建立分層式反無人機防禦網。北約部隊在演習中模擬俄軍常見的低成本無人機與飽和攻擊戰術，測試在強烈電子干擾下的偵測與攔截能力。

參與單位表示，烏俄戰爭顯示，傳統防空系統面對大量廉價無人機時，可能面臨成本與彈藥消耗問題，因此北約近年持續調整防空概念，強化短程攔截與電子戰能力。

演習另一項重點，是模擬GPS遭干擾、通訊受阻與資訊混亂等環境。北約官員表示，相關設計直接參考烏克蘭前線經驗，因為無人機與電子戰已成為現代戰場的重要部分。

報導提到，這次演習除由北約部隊參與外，也納入北約—烏克蘭聯合分析訓練與教育中心（JATEC）提供的戰場經驗與作戰回饋。烏俄戰爭中大量出現的低成本無人機、電子干擾與分散式防空模式，正成為北約近期演訓的重要課題。

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