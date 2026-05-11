反制中共戰略部署！印度試射烈火多彈頭飛彈 一枚分攻多目標

印度近日試射具多彈頭能力的「烈火」系列彈道飛彈，可在飛行途中分離多枚彈頭、攻擊不同目標。圖為社群影片畫面顯示飛彈升空情況。（擷取自社群影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度近日成功試射具備多彈頭能力的「烈火」（Agni）系列彈道飛彈，代表印度核嚇阻能力再向前推進一步。這項技術可讓單一飛彈攜帶多枚彈頭，並分別攻擊不同目標，被視為長程核戰力的重要升級。

根據軍事新聞網站《Defense Blog》報導，印度此次測試的是具備「多目標重返大氣層載具」（MIRV）能力的進階型烈火飛彈。相關技術可讓飛彈在進入太空飛行後，釋放多枚彈頭，分別飛向不同目標，大幅提高突防與打擊能力。

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報導指出，MIRV技術長期被視為核武強國的重要能力之一。目前具備相關技術的國家並不多，包括美國、俄羅斯、中國、法國與英國等核武國家皆已部署類似系統。

印度政府近年持續推動烈火系列飛彈升級，其中Agni-5被視為印度目前射程最遠、戰略定位最高的陸基彈道飛彈之一。外界普遍認為，相關發展除牽動印度與巴基斯坦的軍事平衡，也與中國戰略部署有關。

與傳統單彈頭飛彈相比，多彈頭飛彈最大差異在於可同時攻擊多個目標，甚至能利用不同飛行軌跡增加攔截難度。軍事分析人士指出，這類系統除可提升打擊範圍，也能增加對反飛彈系統的壓力。

印度國防部尚未公布此次試射的完整技術細節，但印度媒體指出，測試重點包括彈頭分離、導引與重返大氣層控制能力。

《Defense Blog》指出，隨著亞洲主要國家持續推動飛彈與反飛彈技術升級，包括中國、印度、北韓與巴基斯坦都在強化長程打擊與核嚇阻能力，區域戰略平衡變化正受到各方關注。

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