美台軍購有「供補不符」狀況卻逾期申報 軍方被審計部「鐺了」！

軍方在美台軍購案中發現有多項供補不符案件，但相關單位卻逾期申請，以致美方不予處理的案件，審計部發現後要求軍方改正。（圖：審計部網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕台美之間每年都有大量的軍事採購項持續進行中，軍備的後勤補給作業更是龐雜繁複，其中難免會出現料件或是項目不符的「供補不符」事件，根據審計部發佈最新的「政府重要審計訊息」指出，軍售物資如有供補不符情形，依規定須於交運1年內完成申請，否則美方政府原則上不予受理，但審計部查核發現，陸軍及空軍因逾期提出供補不符申請，共有26件慘遭美方以期為由「不予受理」。

國防部為處理軍購案供補不符情形，依美國國防部安全援助管理手冊（下稱美安援手冊）規定，向美方進行相關申請作業以維權益，經審計部查核發現，部分供補不符軍購案因逾期申請致美方不予受理，經函請研謀妥處，已強化驗收及管制機制。

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審計部指出，依美安援手冊相關規定，軍售物資如有供補不符情形，須於交運1年內完成申請，否則美方政府原則上不予受理。

然而，審計部查核發現，截至113年8月底止，陸軍及空軍因逾期提出供補不符申請，致美方不予受理之案件計26件，金額合計62萬餘美元，國軍對軍購案供補不符案件之驗收程序管控機制仍欠周妥，審計部遂於114年1月函請國防部研謀妥處。

審計部表示，經追蹤改善情形，美方已同意退款1件、更換新品2件、補充缺件1件，國防部並自114年2月起，於各軍種國軍軍購管理系統增設供補不符案件申請管制預警功能模組，強化驗收機制，避免類此作業疏漏案件再生。

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