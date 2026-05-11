實戰摧毀伊朗防空網？美軍F-16罕見掛「擊殺標誌」 反輻射飛彈戰果曝光

美國中央司令部（CENTCOM）公布一架美國空軍F-16C戰機照片。畫面局部放大顯示，戰機座艙下方帶有一枚AGM-88高速反輻射飛彈（HARM）的微型擊殺標誌。（圖擷取自CENTCOM）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國中央司令部（CENTCOM）近期發布一張戰機照片。一架部署於中東地區的美國空軍F-16戰機，座艙下方出現罕見的「擊殺標誌」。軍事媒體《The Aviationist》報導，該圖案為AGM-88高速反輻射飛彈（HARM）剪影。外界推測，相關戰果可能涉及伊朗防空雷達或地對空飛彈陣地。

根據影像紀錄，這架尾號00-0226的F-16C隸屬第79戰機中隊。飛行員在機身塗上微型飛彈圖案，是軍方記錄實戰成功的傳統做法。照片顯示該架戰機執行任務時掛載了實彈。機翼端配備AIM-120與AIM-9X空對空飛彈。右翼下方掛載LITENING標定莢艙，左翼則配備專屬的HARM瞄準系統（HTS）。

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左翼一處空置的派龍架顯示，戰機可能剛完成實彈射擊任務。AGM-88飛彈主要用於防空壓制任務（SEAD）。飛彈發射後可循雷達訊號追蹤目標並加以摧毀。機載電腦能根據RC-135U電子偵察機蒐集到的數據，精確辨識敵方雷達頻率。

照片透過社群媒體發布，並未附帶確切拍攝時間與原始數據。目前無法確認影像是否攝於美伊停火協議生效之前。儘管雙方維持停火狀態，美軍仍於5月7日發動空襲，打擊負責攻擊美軍的伊朗軍事設施。

USAF F-16CMs from the 480th Fighter Squadron, “Warhawks," heading out from Jordan on a Wild Weasel SAM hunting mission over Iran. pic.twitter.com/wXdvN9Kly6 — OSINTtechnical （@Osinttechnical） March 8, 2026

報導提到，在「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）後期，美軍頻繁採用反輻射飛彈與導引炸彈的混合掛載模式。這種武裝配置讓戰機在面對殘存防空火力時具備壓制能力，同時也能執行一般性的對地打擊任務。

這架戰機機身帶有專屬老虎斑紋塗裝。該單位在1961年主導成立「北約老虎會」（NATO Tiger Association），各中隊皆以老虎圖騰作為盟國空軍交流的共同識別標誌。第79戰機中隊駐紮於南卡羅來納州蕭空軍基地（Shaw Air Force Base），自1994年接收F-16戰機後便專注於防空壓制任務。

該中隊具備豐富作戰歷史，過去曾操作F-111戰鬥轟炸機參與1985年越洋演訓，為隔年轟炸利比亞的黃金峽谷行動（Operation El Dorado Canyon）進行實體準備。這張官方照片罕見曝光了美軍在中東區域的實戰部署細節。

????✈️ The NATO Tiger Meet isn’t just about stripes.

Since 1961, Allied air forces have trained side by side, building cohesion, trust & interoperability.



???? Tradition + training = stronger skies. pic.twitter.com/8Gd99DvyXR — NATO Air Command （@NATO_AIRCOM） October 1, 2025

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