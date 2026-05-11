濱海作戰指揮部7月1日編成 啊！「光六」飛彈快艇部隊沒有移撥

海軍光六快艇（圖前方）部隊，確定不會移撥給即將成立的濱海作戰指揮部，但會協同執行作戰任務。光六快艇的艦舯後段載台上，配有兩具雙聯裝雄二反艦飛彈。（資料照，記者叢昌瑾攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍整合部分作戰部隊成立的「濱海作戰指揮部」，在國防部向立院提出的業務報告中，明確點出編成日期是在今年7月1日，並納入海軍機動雷達丶飛彈車組及無人飛行載具部隊，至於先前曾傳出軍方要將30艘「光六」飛彈快艇部隊也移撥納入的訊息，根據國防部報告，結果並未列在「濱海作戰指揮部」的轄屬部隊之內，引起軍政圈的熱議與討論。

軍政人士今天指出，「光六」飛彈快艇部隊的確沒有移撥到新成立的「濱海作戰指揮部」，仍然是隸屬於海軍艦隊指揮部的131艦隊指揮管轄，儘管如此，但在執行相關作戰或是戰備任務時，「光六」飛彈快艇部隊仍會配合「濱海作戰指揮部」的作戰指揮協同作戰，海軍陸戰隊成立的戒護營也是如此，在濱海作戰指揮部的機動飛彈車組要出動執行任務時，戒護營兵力就會隨同出動執行各項警戒丶安全防護任務。

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此外，軍方內部一度傳出要將快速布雷艇也移撥給濱海作戰指揮部的訊息，但軍方人士說，現階段並沒有這個階規劃。

光六快艇的排水量為186噸，艦上主要武器系統為兩具雙聯裝的雄二反艦飛彈系統，單艘艦就配有4枚雄二反艦飛彈，光六快艇共計建造31艘，原型艇（FACG-60）已在去年9月除役，目前數量為30艘。

舷號61的光六快艇發射雄二飛彈。（圖：取材自中科院官網）。

軍方在規劃成立「濱海作戰指揮部」初期，內部傳出是要將現行的海軍海鋒大隊（反艦飛彈部隊）丶海洋監偵指揮部（各式制海雷達）以及131艦隊的光六快艇部隊（飛彈快艇），都移撥到新成立的「濱海作戰指揮部」，並將無人載具等新興兵力也都納入，成立的是一個具有軍團等級位階的新型作戰部隊。

軍政人士指出，原先的規劃案經過評估及微調後進行調整，由30艘光六快艇組成的飛彈快艇部隊，確定不會移撥給「濱海作戰指揮部」，而是配合作戰任務再協同執行任務，海軍131艦隊未來會以光六飛彈快艇及沱江級軍艦為兩大主力，至於老舊的錦江級軍艦，目前已依沱江級軍艦的量產及交軍進度，分階段進行汰除。

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