攻擊畫面曝光！以色列「鐵穹」系統疑遭FPV無人機命中

色列「鐵穹」被視為實戰中能有效保護城市的防空系統之一。（圖取自拉斐爾公司專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕黎巴嫩真主黨（Hezbollah）近期發布戰鬥影像，畫面顯示一架第一人稱視角（FPV）無人機逼近以色列北部邊境的「鐵穹」（Iron Dome）防空系統。雖然以軍尚未公開證實設備受損，但部分軍方消息人士並未否認影片真實性。這起事件顯示，低成本無人機直接威脅高價防空網，已在各個軍事衝突地區出現。

黎巴嫩真主黨公布的第一人稱視角（FPV）畫面顯示，一架無人機在引爆前，已近距離鎖定並逼近以色列「鐵穹」防空系統的飛彈發射架。（圖擷取自真主黨影片）

根據《耶路撒冷郵報》報導，真主黨此次使用的FPV無人機採用特殊纜線或光纖線直接控制飛行，有別於依賴無線電波操作的傳統機型。操作員可透過手動方式引導無人機貼地飛行，使其難以遭電子干擾，也讓以軍現有追蹤與攔截設備更難發揮作用。

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影片顯示，無人機精準飛向鐵穹發射架，並在靠近飛彈導引裝置附近引爆。攻擊後操作員持續在空中盤旋監控，直到以軍技術人員抵達檢修時，再發動第二波攻擊。目前尚未有以軍人員傷亡通報。

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FPV無人機戰術在烏俄戰爭中被大量使用，如今相關戰法已逐漸外溢至中東戰場。過去防空系統主要負責攔截空中威脅，如今防空陣地本身也成為攻擊目標。面對造價高昂的鐵穹系統，幾百美元的低成本無人機形成強烈的不對稱壓力。

前以色列防空司令科哈夫（Ran Kochav）曾警告，以軍對自身防空陣地的保護仍有不足，包括鐵穹、「大衛彈弓」（David's Sling）與「箭式」（Arrow）系統都屬高度關鍵設施，一旦發射陣地受損，整體防空網將面臨壓力。

這並非真主黨首次宣稱擊中鐵穹系統。2024年6月，真主黨曾發布攻擊影片，但事後證實遭擊中的是以軍部署的假目標。本次無人機攻擊的實際損害程度，仍待進一步確認。

報導提到，真主黨近來頻繁使用FPV無人機攻擊以軍邊境裝甲據點，包含「雌虎」（Namer）重型裝甲運兵車與「梅卡瓦」（Merkava）Mk4主力戰車，都曾出現疑似遭無人機命中的畫面。以軍近期也已開始測試新的無人機攔截方案。

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