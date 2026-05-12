美國「川普級」戰艦採用核動力 航程無限卻比航艦還貴！

美國海軍川普級戰艦將採用核動力。（取自美國海軍海洋系統司令部臉書）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍近期公布最新造艦計畫，其中，性能和排水量都很驚人的「川普級」（Trump class）戰艦，將採用核動力設計，不僅具備幾乎無限航程、高速等優勢，還將搭載極音速飛彈、磁軌砲、雷射武器等先進裝備。不過，這款新世代戰艦單價高達170億美元（約新台幣5500億元），甚至超越美軍最新的福特級航空母艦，引發外界對成本與造艦能量的關注。

外國軍聞網站《戰區》、USNI NEWS報導，美國海軍規畫，川普級戰艦屬於「核動力飛彈戰艦」（BBGN），預計自2028財年至2055年間採購15艘，首艦「挑戰者號」（USS Defiant）預估2036年服役，屆時，也將成為美國海軍暌違近40年，再度有核動力水面作戰艦艇。

美國海軍表示，核動力可大幅提升艦艇續航力，使戰艦能長時間維持高速航行，並支援高耗能武器系統運作。相較傳統燃氣渦輪動力艦艇，核動力軍艦幾乎不受燃料補給限制，更適合長期部署與遠洋作戰。

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川普級戰艦滿載排水量超過3萬噸，約為現役「伯克級」神盾驅逐艦的3倍，最高航速超過30節，並將搭載可發射核武與傳統彈頭的長程飛彈。美軍規畫，這型戰艦除了作為重火力打擊平台，也將兼具海上指揮中樞角色，可率領水面作戰群獨立執行任務。

不過，核動力設計也意味著，川普級戰艦的成本更高、維護需求更複雜。美國目前僅有紐波特紐斯造船廠具備建造核動力水面艦的能力，但這座造船廠同時還須負責福特級航艦與哥倫比亞級核潛艦建造，產能相當吃緊，也讓美國造船業缺工、進度延宕與成本膨脹問題備受檢視。

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