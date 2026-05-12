對抗歐美制裁 俄海軍護航「影子艦隊」通過對馬海峽

日本海上自衛隊於9日在對馬島東北方約140公里海域發現影子艦隊護航船團。（圖取自防衛省統合幕僚監部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄羅斯海軍近期在西太平洋的護航行動出現新變化。日本統合幕僚監部近日公布，一支由2艘俄軍護衛艦、補給艦與6艘受制裁貨船組成的10艘大型船團，於週末穿越對馬海峽進入東海，其中多艘貨船涉及北韓武器運輸與俄羅斯「影子船隊」。

軍聞網站「USNI News」報導，日本海上自衛隊於9日在對馬島東北方約140公里海域發現該俄軍船團，往西南方向航向東海，日方並派出「白鷹號」飛彈快艇與P-1海上巡邏機全程監控。

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報導指出，船團包括俄羅斯太平洋艦隊「完美號」與「銳利號」護衛艦、1艘杜布納級補給艦與1艘拖船「安德烈．史捷潘諾夫號」，以及6艘貨船。日本方面辨識出其中5艘商船，包括「Lady R」、「Maia 1」、「Lady D」、「Lady Mariia」與「Kapitan Danilkin」。

值得注意的是，「Lady R」已遭美國、歐盟與南韓制裁，原因是涉嫌替俄羅斯運輸北韓武器與彈藥；另外數艘商船也因與俄國MG-FLOT公司有關，而遭美方列入制裁名單。

報導指出，俄羅斯過去雖曾以軍艦護送運輸船，但主要限於支援敘利亞等海外軍事任務的官方補給艦；然而近幾個月來，俄軍開始護送非軍方、非國營商船，反映歐洲國家近期持續攔截俄國「影子船隊」後，莫斯科正以軍艦護航方式提高船團安全性。

另外，英國今年3月已授權皇家海軍可登檢通過英國水域的俄國影子船隊船舶，法國也曾於北海與地中海扣押相關船隻。英國海軍4月更曾公開監視俄軍巡防艦護送商船與潛艦進出大西洋的行動。

不過，相較歐洲，東亞目前尚未出現類似海上攔截政策。日本與南韓並未公開授權海軍登檢受制裁俄籍船舶，美英法等國也尚未將影子船隊攔截行動擴大至西太平洋。

報導分析，此次俄軍船團高調穿越對馬海峽，除反映俄羅斯在西太平洋維持戰略存在，也顯示莫斯科正逐步將「影子船隊軍事化護航」制度化。

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