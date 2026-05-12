法國核動力航艦抵達荷姆茲外圍 拒與美軍聯手對伊：任務僅限護商船

法國核動力航母「戴高樂號」（Charles de Gaulle）目前已進駐亞丁灣。（圖擷取自法國海軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國核動力航空母艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle,R91）戰鬥群已通過蘇伊士運河，進駐亞丁灣。近期已有多艘商船在荷姆茲海峽周邊遭攔查或延誤通行。法方表示，此次任務以商船護航為主，未參與美軍對伊朗的空襲行動。

「戴高樂號」飛行甲板上停放多架飆風M型（Rafale Marine）戰機與E-2C鷹眼（Hawkeye）預警機。（圖擷取自法國參謀本部）

根據《Army Recognition》報導，法軍將航艦部署於亞丁灣，而非直接進入荷姆茲海峽。荷姆茲海峽最窄處僅約21海里（約39公里），周邊布署飛彈、無人機與水雷。戴高樂號搭載飆風戰機，目前可在亞丁灣對北方的荷姆茲海峽周邊，執行巡邏與監控。

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戴高樂號長261.5公尺，排水量約4.2萬噸。艦上搭載兩座K15核反應爐，可長時間持續航行。法軍此次行動係配合英法主導的海事安全倡議，旨在穩定區域航道安全。

荷姆茲海峽承載全球近20%的原油出口，近期局勢已推升國際油價逼近每桶100美元，並增加航運保險成本。美軍先前曾發動「自由計畫」（Project Freedom）試圖恢復通航，但效果有限。在此背景下，法國外交部重申，法國並非衝突參與方，此次部署屬防禦性質。

法國目前正與英國及其他國家協調後續商船護航安排，未與美軍作戰行動掛鉤。法軍預計於2038年服役下一代航艦「自由法國號」（France Libre）。法方表示，目前任務仍以商船護航為主。

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