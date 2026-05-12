美陸戰隊F/A-18「大黃蜂」2030將退役 由420架F-35取代

圖為F/A-18戰機。（圖取自美國海軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍陸戰隊航空兵力正進入全面世代轉換，規劃於2030年前全面退役F/A-18「大黃蜂」戰機，並幾乎完全改由F-35「閃電II」第五代戰機取代，象徵陸戰隊航空兵力正式由冷戰後模式，轉向以匿蹤、分散部署與感測器聯網為核心的新型作戰架構。

軍聞網站「Army Recognition」報導，美軍目前已公布完整退役時程，南卡羅來納州博福特基地將於2028年8月完成換裝，加州米拉瑪基地則於2029年完成，德州沃斯堡基地最後一批F/A-18則預計2030年8月退役。根據《陸戰隊航空計畫2026》（AVPLAN），未來陸戰隊將部署約420架F-35B與F-35C。

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報導指出，這場轉型並非單純更換老舊戰機，而是整體作戰概念重構。面對中國近年快速發展AESA雷達、長程防空飛彈與電子戰系統，傳統F/A-18在高威脅空域中的生存性正逐漸下降；相對地，F-35具備低可視化、感測器融合與高速資料共享能力，更符合美軍「遠征前進基地作戰」（EABO）概念需求。

其中，陸戰隊將以F-35B短場／垂直起降型為主力。該型機可於短跑道、兩棲攻擊艦與前線臨時基地起降，非常適合印太島鏈分散部署作戰；F-35C航艦型則負責與美國海軍航艦聯合作戰。

另外，F-35不再只是傳統戰鬥機，而更像是「空中感測與指揮節點」。該機整合AN/APG-81 AESA雷達、EOTS光電瞄準系統與DAS分散式孔徑系統，可同時追蹤多個空中與地面目標，並透過MADL與Link 16資料鏈，即時向艦艇、預警機、砲兵與其他平台共享目標資訊。

報導指出，F-35B可在島鏈、簡易機場與兩棲艦艇間快速分散部署，同時利用內置彈艙攜帶AIM-120中程空對空飛彈與JDAM精準炸彈，在敵軍防空系統建立完整鎖定前發動攻擊，特別適合對抗中國A2/AD「反介入／區域拒止」防空網。

不過，美軍也正承擔高度集中化風險。過去陸戰隊航空兵力由AV-8B、F/A-18等多型機組成，可分散技術與後勤風險；未來則高度依賴F-35單一平台。雖然有助簡化訓練與後勤，但若F-35全球機隊發生重大技術問題，可能同步影響整體戰力。

值得注意的是，陸戰隊已同步啟動基層人力的「轉型限制」，所有與 F/A-18 相關的維修、航電及雷達專長職位將被取消。現職陸戰隊員必須轉訓 F-35 相關技術，否則在縮減中的大黃蜂社群內將失去晉升與留營機會，顯示陸戰隊的轉型決心。

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