「一代神艦」服役近40年！美軍首批伯克級神盾艦2030年起退役

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國海軍近期發布最新造艦計畫，除了首度證實新一代「川普級」戰艦將採用核動力設計，更揭露現役首批「伯克級」神盾驅逐艦，將自2030年起陸續退役，也象徵著美軍水面艦隊核心戰力，正式進入世代交替階段。

伯克級驅逐艦自1991年服役以來，美國海軍計畫建造99艘，現已建造75艘，並進入第三批次生產工作，長年擔任美軍航艦打擊群防空、反飛彈與反潛主力，也是美軍在全球部署任務之中，最重要的水面作戰艦艇之一，不過，首批艦艇服役迄今已將近40年，必須新陳代謝。

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根據美軍規畫，首批退役艦將包括「羅素號」（USS Russell, DDG-59）與「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald, DDG-62）。以美軍將領為名的首艦「伯克號」（USS Arleigh Burke, DDG-51），則計畫在2031年退役。

除水面艦更新工作外，美軍也同步展開大規模老舊艦艇退役計畫，包括俄亥俄級彈道飛彈潛艦、巡弋飛彈潛艦、提康德羅加級神盾巡洋艦、尼米茲級航空母艦，都顯示著美國海軍正全面推動艦隊世代轉型。

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