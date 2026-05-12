自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

「一代神艦」服役近40年！美軍首批伯克級神盾艦2030年起退役

2026/05/12 10:56

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國海軍近期發布最新造艦計畫，除了首度證實新一代「川普級」戰艦將採用核動力設計，更揭露現役首批「伯克級」神盾驅逐艦，將自2030年起陸續退役，也象徵著美軍水面艦隊核心戰力，正式進入世代交替階段。

伯克級驅逐艦自1991年服役以來，美國海軍計畫建造99艘，現已建造75艘，並進入第三批次生產工作，長年擔任美軍航艦打擊群防空、反飛彈與反潛主力，也是美軍在全球部署任務之中，最重要的水面作戰艦艇之一，不過，首批艦艇服役迄今已將近40年，必須新陳代謝。

根據美軍規畫，首批退役艦將包括「羅素號」（USS Russell, DDG-59）與「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald, DDG-62）。以美軍將領為名的首艦「伯克號」（USS Arleigh Burke, DDG-51），則計畫在2031年退役。

除水面艦更新工作外，美軍也同步展開大規模老舊艦艇退役計畫，包括俄亥俄級彈道飛彈潛艦、巡弋飛彈潛艦、提康德羅加級神盾巡洋艦、尼米茲級航空母艦，都顯示著美國海軍正全面推動艦隊世代轉型。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中