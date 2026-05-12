25年僅3次出現 美軍俄亥俄級核潛艦現身直布羅陀

美軍俄亥俄級彈道飛彈核潛艦「阿拉斯加號」（USS Alaska,SSBN-732）進入直布羅陀港口。這是該類潛艦近25年來第3次公開現身當地。（圖擷取自X/Peter Ferrary）

〔編譯陳成良／綜合報導〕正值美伊持續就海事通行與濃縮鈾問題進行談判期間，美軍俄亥俄級彈道飛彈核潛艦「阿拉斯加號」（SSBN-732）5月10日停靠直布羅陀。這是近25年來，第3次有美軍俄亥俄級潛艦公開出現在該港口。

根據《Army Recognition》報導，阿拉斯加號進入直布羅陀海峽時，由英國皇家海軍巡邏艇與皇家陸戰隊全程護航。潛艦抵達後，英方立即在港區周邊劃設200公尺海上隔離區。英國皇家空軍（RAF）運輸機在潛艦入港前，已將額外部署部隊送抵當地。

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美軍目前操作14艘俄亥俄級彈道飛彈潛艦。阿拉斯加號目前隸屬喬治亞州金斯灣基地第20潛艦中隊。潛艦平時多在深海長時間潛航，很少出現在繁忙航道或港口。英國與直布羅陀當局目前拒絕透露該艦的具體任務或後續航路。

美國總統川普11日正式拒絕伊朗提出的停火與核框架協議。德黑蘭方面要求取消制裁、補償戰爭損失並保留部分濃縮鈾能力。美方則堅持限制伊朗濃縮鈾活動，並要求恢復荷姆茲海峽的無限制通行。

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