攔截成本驟降50倍！美軍測試MQ-9掛「這款火箭」 省下百萬美元飛彈

美軍 MQ-9「死神」無人機在內華達測試與訓練場進行實彈演訓。美軍近年持續強化 MQ-9 的作戰與反無人機能力。（美國空軍照片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對大量出現的低成本無人機，美軍近期持續尋求更便宜的攔截方案。通用原子公司（GA-ASI）與美國空軍證實，MQ-9「死神」（Reaper）無人機已在內華達州測試場成功試射「先進精確殺傷武器系統」（APKWS）雷射導引火箭，針對空中與地面目標完成攔截測試。

根據軍聞網站《The Aviationist》報導，目前美軍攔截空中目標主要依賴AIM-120與AIM-9X飛彈。根據數據對照，1枚AIM-120飛彈造價約103萬美元（約新台幣3330萬元），較便宜的AIM-9X也要約42萬美元（約新台幣1360萬元）。

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相比之下，加裝雷射導引組件的APKWS火箭單價僅約1.5萬美元（約新台幣48萬元），高價飛彈與低價無人機之間的成本差距，近年成為美軍討論焦點。

除了彈藥價格，飛行小時成本也是軍方考量重點。MQ-9每小時飛行成本約3000至4000美元，遠低於F-16或F-15等傳統戰機的2萬至3萬美元，且MQ-9具備更長的滯空時間。在整合APKWS系統後，MQ-9在面對大量無人機時，可一次攜帶更多攔截彈藥。

照片顯示，測試用的MQ-9機翼下掛載了LAU-131蜂巢式火箭莢艙。若採取最大掛載配置，部分MQ-9機型理論上可攜帶多達42枚APKWS火箭。這類導引火箭由原本無導引的70mm火箭轉化而來，外界關注美軍是否準備以此方式應對無人機消耗戰。

雷射尋標精確導引 彈頭較小適用多元目標

APKWS系統透過在火箭中央加裝四片雷射尋標翼面，能精確追蹤移動或固定目標。由於該火箭彈頭較小，也較適合用於不需要大型炸彈威力的特定目標。目前美軍F-16與A-10戰機也已具備掛載此類火箭執行反無人機任務的能力。

這項測試在內華達州測試與訓練場（NTTR）完成。通用原子航空系統公司（GA-ASI）總裁亞歷山大（David R. Alexander）指出，這項整合工作能讓MQ-9攜帶更多、更低成本的武器。目前美軍正評估將此項配置納入實戰編制，以緩解傳統戰機的戰位壓力。

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