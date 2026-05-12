兩天擊沉2艘退役軍艦 美日菲加肩並肩演習首整合多國火力

今年「肩並肩」聯合軍事演習，日本自衛隊首次發射2枚88式岸置反艦飛彈，擊沉離岸70公里外的靶艦。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美、菲年度大型軍演「肩並肩」（Balikatan 2026）已於8日落幕。美國、菲律賓、日本與加拿大四國部隊，在呂宋島北部海域分兩天接力擊沉兩艘退役軍艦，此次名為「海上打擊」（MARSTRIKE）的科目，整合了多國飛彈、火箭、戰機與海上資產，進行聯合海上打擊演練。

根據《Defense News》報導，此次演習的海上打擊項目於6日、7日展開。第一天演習中，日本陸上自衛隊首度在菲律賓實射兩枚「88式」岸置反艦飛彈，命中距離海岸約70公里的退役巡邏艦「奎松號」（BRP Quezon）。美軍隨後也出動「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統對該艦進行轟擊。

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演習第二天，目標轉向另一艘退役艦「蘇萊曼國王號」（BRP Rajah Sulayman）。菲律賓空軍出動 FA-50PH 戰機與 A-29 「超級圖卡諾」（Super Tucano）攻擊機，執行火力打擊並將其擊沉。美軍少將薩維奇（Thomas Savage）表示，此科目實證了跨國部隊整合不同偵測與打擊平台，達成共同戰術目標的能力。

除了美、日、菲三國，加拿大皇家海軍護衛艦「夏洛特敦號」（HMCS Charlottetown）也全程參與演練，這是先前報導中未提及的新動向。報導指出，演習同時動用了無人機系統（UAS）與多型固定翼戰機。美國陸戰隊則投入「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）與「陸戰隊防空整合系統」（MADIS）共同參演。

菲律賓陸戰隊發言人赫南德茲（Dennis Hernandez）表示，行動成功展現了菲律賓武裝部隊與盟友間持續提升的互操作性。

此次實彈演習地點位於菲律賓西北部抱威鎮（Paoay）沙丘，地理位置面向南海並緊鄰台灣海峽。肩並肩演習為美菲年度最大規模聯合軍演，今年因日本與加拿大的實體參與受各界關注。

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