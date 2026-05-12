烏克蘭今年有望解除武器出口禁令 橫掃無人機市場

烏克蘭戰場使用的FPV無人機。（圖取自烏克蘭國防部網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基近日宣布，正與國防部長費多羅夫推動解除武器出口禁令，未來將允許本國軍工企業出口無人機、反無人機系統與戰場管理技術；烏國官員更透露，首批出口合約最快可望於2026年底前簽署。

軍聞網站「Defense News」報導，澤倫斯基4月29日表示，政府已開始研議支持武器出口的法規與行政措施，以配合烏克蘭軍工產業發展與國際合作需求。

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報導指出，俄烏戰爭爆發後，烏克蘭國防產業快速擴張，尤其在FPV無人機、遊蕩彈藥、反無人機系統與數位化戰場管理技術方面累積大量實戰經驗。由於目前烏克蘭法律規定所有軍工產能須優先供應本國軍隊，因此長期禁止出口；但隨著產能快速提升，烏國政府正開始考慮開放剩餘產能進軍國際市場。

烏克蘭國會議員伊夫琴科表示，目前朝野已逐漸形成共識，認為在滿足前線需求後，應允許軍工企業出口多餘產能，以吸引投資並避免工廠產能閒置。他強調，若持續限制出口，將導致部分生產線停工，在戰時狀態下屬於不可接受的浪費。

報導分析，烏克蘭軍品的競爭核心在於「二戰以來最密集的實戰經驗」。烏克蘭預計推出的外銷旗艦產品，首推各型打擊與偵察無人機、曾在黑海重創俄軍的自殺無人艇，以及先進的反無人機電子戰系統。此外，烏克蘭在現代導航干擾與通訊反制、戰場管理軟體等領域的獨特經驗，對面臨類似威脅的國家極具吸引力。

值得注意的是，中東波灣國家近年對烏克蘭軍工產品展現高度興趣。由於這些國家同樣面臨無人機與飛彈威脅，因此對已通過實戰驗證的低成本系統需求快速增加。

報導分析，烏克蘭此次推動武器出口，不只是為了創造外匯收入，更代表其正試圖將俄烏戰爭累積的大量實戰經驗，轉化為國防產業競爭優勢。特別是在無人機與電子戰領域，烏克蘭已逐漸形成不同於傳統美歐軍工體系的「戰時快速迭代模式」，未來可能成為全球低成本無人作戰技術的重要供應國。

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