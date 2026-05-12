空軍「嵩山」雷達站守護北台灣 鍾樹明上將偕李棟樑慰勉官兵辛勞

李棟樑榮譽理事長今天帶隊慰訪空軍北部雷達站，感謝官兵堅守崗位辛勞。（圖：軍聞社丶青年日報提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕共軍持續派出機丶艦侵擾台灣週邊海空域，並以海警船丶科研船甚至是民用商船丶滾裝輪船意圖刺探我方防衛虛實，位在北部山區的空軍雷達站任務相對吃重，國防部副部長鍾樹明上將今天陪同軍友社榮譽理事長李棟樑前往敬軍慰問，向長年駐守高山地區的官兵表達關懷與敬意，感謝他們不分晝夜堅守崗位，全天候守護空防安全，做國家最堅實的後盾。

李棟樑今天在國防部副部長鍾樹明上將、空軍副司令顏有賢中將等人陪同下，前往部隊慰問，除代表社會各界向官兵致意，也透過實際行動傳遞對國軍的支持與鼓勵，為駐守偏遠山區官兵加油打氣。

請繼續往下閱讀...

國防部副部鍾樹明上將代表顧立雄部長慰問部隊，並致贈禮盒。（圖：軍聞社丶青年日報提供）

依據軍聞社發佈的合影照片背景顯示，後方牆上有「獨嶺」丶「陽明山」字樣，並且依稀有雷達站的模糊外觀，研判應是到位在陽明山上丶俗稱「嵩山雷達站」的北部高山雷達站。

慰問期間，李棟樑關懷官兵執勤與生活狀況，感謝大家長期克服山區環境與氣候挑戰，持續堅守工作崗位，戮力戰備任務；同時也提醒官兵注意天候變化與自身健康，保持良好體能與精神狀態，持續守護空防安全。

隨後，李棟樑榮譽理事長頒發慰問品，並與官兵代表合影留念，現場氣氛溫馨熱絡；此外，也特別前往慰問執勤哨所官兵，感謝大家長期默默付出，讓官兵感受到來自軍友社及社會各界的關懷與支持，進一步激勵部隊士氣。

依據軍媒發佈的合影照片背景顯示，後方牆上有「獨嶺」丶「陽明山」字樣，並且依稀有雷達站的模糊外觀，研判應是到位在陽明山上丶俗稱「嵩山雷達站」的北部高山雷達站。（圖：軍聞社丶青年日報提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法