哈瑪斯、真主黨2023年至今發射4萬枚火箭彈 以曝鐵穹攔截率近99％

「大衛彈弓」（David’s Sling）專門用於攔截中程和長程飛彈，射程達40至300公里。（圖擷取自以色列國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列軍火巨頭「拉斐爾先進防禦系統」公司（Rafael）董事長史泰尼斯（Yuval Steinitz）11日表示，自2023年10月衝突爆發以來，哈瑪斯與真主黨累計向以色列發射約4萬枚火箭彈。根據《路透》報導，史泰尼斯稱「鐵穹」（Iron Dome）系統對抗火箭彈的攔截率接近99%。

「鐵穹」被視為實戰中能有效保護城市的防空系統之一。（圖取自拉斐爾公司專頁）

史泰尼斯在耶路撒冷安全與外交事務中心研討會指出，這套專門應對短程目標的系統表現穩定，成功率約落在98%至99%之間。他表示，雖然系統運作並非100%攔截，但現有數據已顯示其防護效率。史泰尼斯提到，拉斐爾公司目前攔截飛彈供應充足，並未出現短缺情況。

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「箭式3型」反彈道飛彈系統傳最大射程達2400公里、能在大氣層外攔截目標，為以色列多層飛彈防禦系統中最外層、也是最先進的防空戰力。（圖擷取自以色列國防部）

1500枚伊朗飛彈攻勢 多層防空系統僅漏數十枚

除了短程火箭彈，史泰尼斯也披露了針對伊朗彈道飛彈的防禦情況。自2024年以來，伊朗在兩輪衝突中累計發射約1500枚飛彈。史泰尼斯表示，在以色列「多層防空系統」攔截下，其中僅有「數十枚」未遭攔截。目前以色列透過箭式（Arrow）、大衛彈弓（David's Sling）與鐵穹等系統，建構分層防禦網。

史泰尼斯曾任以色列情報與戰略部長。他強調若無這道由美方資助的防空體系，以色列學校、企業與軍事基地將難以維持正常運作。他認為，防禦系統的實質意義在於維持社會機能，避免主要城市因空襲而陷入癱瘓。

針對區域協議議題，史泰尼斯認為未來任何框架都應包含對濃縮鈾開發的長期禁令。史泰尼斯並稱，目前攔截飛彈供應仍維持充分。

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