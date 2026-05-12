海軍濱海作戰指揮部7月「在這裡」編成 飛彈庫另覓他處設立

艦飛彈機動發射車組（圖上），由功能不同的多型車輛組成，圖下則為雄三飛彈射擊畫面。（圖：資料照及國防部提供。本報合成）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍「濱海作戰指揮部」將在7月1日舉行編成典禮，指揮部規劃將海軍機動雷達丶飛彈車組及無人飛行載具部隊都納入轄下，成立中將編階層級的作戰部隊。軍政人士今天指出，「濱海作戰指揮部」的本部將落腳在雲林虎尾一處跨軍種單位進駐的大型營區，是單純的作戰指揮機構，而為兌現先前承諾，「濱海作戰指揮部」不會在此處直接設立彈藥庫，而是在其他的適當地點設立。

「濱海作戰指揮部」是統合海軍現有的機動雷達車組（原屬海洋監偵指揮部）丶機動飛彈車組（艦隊指揮部鋒大隊）以及新興兵力的飛行載具部隊，設立全新型態的作戰部隊，軍方對其賦予相當高的期待，這是賴清德總統任內的軍政大事，軍方計畫邀請由賴總統親臨主持編成典禮。

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魚叉飛彈方面按台美既定的交付時程在走。圖為岸置魚叉飛彈發射畫面。（資料照，取自波音官網）

軍政人士指出，「濱海作戰指揮部」本部在規劃營區地點時，曾評估考量多處適當營區，其中又以雲林虎尾這處大型營區最為適當，此處營區分有空軍及憲兵單位進駐，面對地方人士先前反對「濱海作戰指揮部」在此設立，同時擔心會有彈藥庫設立丶引發不安的疑慮，軍方因此曾做出承諾，此處營區純為指揮單位，不涉及反艦飛彈彈藥的庫儲問題。

「濱海作戰指揮部」是由國造雄風系列反艦飛彈丶美製魚叉反艦飛彈為主力，雄風飛彈部分，先前以海空戰力提升特別預算進行的量產任務，完成進度已達九成五以上，今年底即可結案，魚叉飛彈方面仍按台美既定的交付時程在走。除了少數現有幾個固定陣地之外，新增的反艦飛彈戰力全數是以機動發射車組的型式成立，以增加防衛作戰的靈活性，並提升反艦飛彈部隊的存活率。

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