「砲憲」不只跳砲操 憲兵228營下基地加練限制空間戰鬥

憲兵砲兵228營官兵參加基地訓練，學習小部隊戰鬥與限制空間戰鬥等技巧。（取字青年日報）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕負責首都衛戍工作的憲兵228營，主要操作120公厘迫擊砲提供友軍火力支援，但這支部隊需具備一定的城鎮作戰素養。軍方消息顯示，憲兵228營基訓部隊日前在基地戰術測驗階段時，首度納入小部隊作戰、限制空間戰鬥（CQB）等課程，全面提升城鎮作戰應變能力，讓官兵習得不同以往的戰術觀念與戰技應用。

根據軍方消息，憲兵砲兵228營基訓部隊近期在北測中心實施基地戰術訓練，一敵情想定設計各式狀況，讓官兵熟悉戰場景況變化與處置流程。官兵除了實施沙盤推演、小部隊伏擊作戰外，單位亦同時進行迫砲聯合操作等臨戰訓練，驗證官兵指管與戰術、戰技應用。

憲兵228營主要操作120公厘迫擊砲，圖為該營官兵跳砲操情形。（取自憲兵指揮部臉書）

《青年日報》報導，基地戰術訓練的小部隊作戰、限制空間戰鬥等，包括沙盤推演、命令下達、兵力部署，同時預判敵軍行進路線，設置伏擊陣地，殲滅敵軍後，在依照敵情及人員、彈藥、裝備進行檢查，實施戰俘搜索（EPW）與情資蒐整，驗證完整伏擊作戰程序，同時也進行敵火下傷患止血與後送作業，進行傷情評估與急救處置。

憲兵228營迫砲士周冠緯下士表示，過去基地訓練多以迫砲射擊為主，這次首度接觸小部隊作戰，讓他學習到不同以往的戰術觀念與戰技應用。他說，憲兵部隊大多於城市執行任務，因此小部隊戰鬥與CQB更貼近實戰需求。

請繼續往下閱讀...

迫砲士黃盈敏下士則認為，此次基地鑑測不再侷限於迫砲專長，而是增加打靶、小部隊戰鬥及城鎮作戰等訓練，更強調單兵警戒、隊形協調與臨機反應，不僅要熟悉自身任務，也須即時掌握隊友位置與敵情變化，最大不同之處在於，必須從固定程序思維，轉變為隨時依戰場狀況調整應處方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法