準備伏擊美艦？伊朗「海豚」潛艇部隊進駐荷姆茲成不對稱威脅

畫面顯示伊朗國產卡迪爾級（Ghadir-class）極小潛艇。該型潛艇具備在淺水區與航道周邊隱蔽的能力，其戰術定位類似二戰時期的微型潛艇，可用於針對商船或大型主力軍艦執行突擊任務。（圖擷取自伊朗國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗海軍司令伊朗尼（Shahram Irani）10日證實，國產「卡迪爾級」（Ghadir-class）極小潛艇已進駐荷姆茲海峽。這批被德黑蘭稱為「波斯灣海豚」（Dolphins of the Persian Gulf）的部隊目前處於高度戒備狀態。

根據軍事網站《Army Recognition》報導，此舉係為因應與美國海軍持續升溫的對抗局勢，利用低偵測性平台強化對關鍵航道的控制力。

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卡迪爾級潛艇具備特殊的「海床停息」（Bottom rest）能力。伊朗海軍指出，該潛艇能完全關閉動力系統，長時間靜止於泥質或沙質海床。荷姆茲海峽平均深度僅30至60公尺，極高鹽度、懸浮沉積物與快速變化的溫躍層嚴重干擾聲納效能。這類潛艇能隱匿在繁忙商船航道旁，伺機對過往目標發射533公厘魚雷或反艦飛彈。

卡迪爾級潛艇長29公尺、排水量125噸，僅需7名乘員。報導提到，這類小型平台是針對波斯灣特殊環境量身打造。相較於大型傳統潛艦，其體積小巧，能輕易進出航母戰鬥群無法抵達的油輪碼頭與離島淺灘。伊朗尼表示，該型潛艇僅需30秒即可從港口轉入作戰狀態。外界預估德黑蘭目前仍保有14至20艘同級潛艇。

海面艦艇損失慘重 轉向不對稱作戰

伊朗海軍戰術調整與近期損失有關。在2026年的衝突中，伊朗海軍已損失包含「德納號」（Dena）、「薩巴蘭號」（Sabalan）與「賈馬蘭號」（Jamaran）在內的多艘巡防艦。在大型海面資產被削弱的情況下，具備低雷達、低聲學特徵的小型潛艇成為海域阻絕（Sea denial）的關鍵。

《Army Recognition》分析指出，從二戰歷史到2010年南韓「天安艦」遭北韓小潛艇擊沉事件，均實證了這類平台在近岸區域的威脅。報導強調，即便卡迪爾級酬載量有限，但透過多艇集群布署，仍能讓擁有技術優勢的美國海軍面臨比例失衡的防護成本。伊朗海軍表示，參與演習的潛艇在浮面航行後已重新潛航，目前已返回巡邏戰位。

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