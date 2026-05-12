首任濱海作戰指揮官是他！李鳳翔中將整合雷達丶飛彈丶無人載具部隊

7月1日編成的「濱海作戰指揮部」，首任指揮官身負重任，傳出規劃由現階海軍中將丶國防部後勤次長李鳳翔中將出任。（圖：取自總統府網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍整合機動雷達丶飛彈車組及無人飛行載具等部隊，將在7月1日編成「濱海作戰指揮部」，首任指揮官身負重任，傳出規劃由現階海軍中將丶國防部後勤次長李鳳翔中將出任。

李鳳翔為海軍官校81年班丶國防大學指參93年班及國防大學戰爭學院98年班畢業，歷任武昌軍艦艦長丶基隆軍艦艦長丶海軍124艦隊艦隊長丶國防部聯合作戰演訓中心主任丶海軍戰訓處處長等職，於2024年11月調升為國防部後勤次長並晉任為海軍中將。

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李鳳翔於2024年11月調升為國防部後勤次長並晉任為海軍中將。（圖：取自總統府網站）

「濱海作戰指揮部」是以國造雄風系列反艦飛彈丶美製魚叉反艦飛彈為主力，擁有的反艦飛彈數量相當多，光是向美採購的魚叉反艦飛彈，數量就高達400枚之多，也因此「濱海作戰指揮部」指揮官也被軍方內部視為「飛彈之王」。

軍方規劃設立的「濱海作戰指揮部」，規劃為中將編階的作戰部隊，將海軍現有的機動雷達車組（原屬海洋監偵指揮部）丶機動飛彈車組（原屬艦隊指揮部鋒大隊）以及新興兵力的飛行載具等部隊予以統合，設立全新型態的作戰部隊。

「濱海作戰指揮部」將在7月1日舉行「編成典禮」，指揮部的本部將設在雲林虎尾，是單純的作戰指揮機構，而為兌現先前承諾，「濱海作戰指揮部」不會在此處直接設立彈藥庫，而是在其他的適當地點設立。未來在美製魚叉飛彈系統陸軍交付部隊形成完整戰力之後，軍方會再擇適當時機舉行「成軍典禮」。

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