中國「黑燈工廠」投入殲-20生產 製造效率提升150％

2023年6月巴黎航空展上，民眾在中國航空工業集團（AVIC）成都飛機工業集團展區，參觀殲-20「威龍」匿蹤戰機模型。（彭博檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕根據香港南華早報12日引述中國官方科技日報報導，中國航空工業集團旗下成都飛機工業（集團）公司，已將「黑燈工廠」技術導入殲-20「威龍」匿蹤戰機零組件生產線，在高度自動化與AI系統協助下，生產效率提升近150%，進一步強化中國第五代戰機量產能力。

所謂「黑燈工廠」，又稱「無人工廠」或「關燈工廠」，指的是透過人工智慧、自動導引車（AGV）、機器人與智慧製造系統，實現幾乎不需人力介入的全天候生產模式。由於設備可在低照明，甚至無照明環境下運作，也有助降低能源消耗與營運成本。

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報導指出，位於成都的生產基地，過去需由2至3名員工輪班監控設備，如今則改由自動導引車負責物料搬運，高精度機具加工機體結構件，智慧掃描系統與檢測機器人，則可自動完成品質檢驗與生成報告。

成都飛機工業公司數位製造中心主管宋戈表示，過去工廠內數十台設備，使用不同軟體協議，難以整合自動化流程；如今各項設備已能「說同一種語言」，不但可遠端操控，也能彼此通訊協調，使機具每天可連續高負載運轉超過21小時。

報導稱，相關技術已讓工廠人力需求降低超過80%，不過戰機最終總裝作業，仍須仰賴人工完成。

殲-20是中國自主研製的第五代重型匿蹤戰機，該機2018年宣布形成戰力、2020年進入量產後，持續進行性能升級，包括以中國自製WS-15（渦扇十五）發動機，逐步取代早期俄製AL-31F引擎，並規劃導入AI技術與新型航電、雷達系統。

此外，中國號稱全球首款雙座匿蹤戰機的殲-20S，也已於2024年正式亮相。

英國智庫「皇家聯合軍種研究所」（RUSI）估計，截至2025年中，中國解放軍已部署約300架殲-20，預計2030年前數量可能增至1000架，將使中國進一步縮小與美軍F-35機隊規模的差距。美國目前已有數百架F-35部署於日本與南韓等印太基地，並預計在2040年代前完成超過1700架交付。

中美目前也同步加速第六代戰機研發。中國傳出已於2024年展開J-36與J-50原型機測試，美方則已由波音取得新一代F-47戰機研製合約。

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