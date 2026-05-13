可攜核彈！新型洲際飛彈試射成功 普廷：年底投入戰鬥部署

普廷12日宣布，「薩爾馬特」飛彈將於今年年底前投入作戰部署，普廷也強調：「這是世界上威力最強大的飛彈系統。」（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯戰略飛彈部隊司令卡拉卡耶夫（Sergey Karakayev）向俄羅斯總統普廷提交的飛彈試射報告，表示俄軍已成功測試了RS-28「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈（ICBM）。普廷12日宣布，「薩爾馬特」飛彈將於今年年底前投入作戰部署，普廷也強調：「這是世界上威力最強大的飛彈系統。」

綜合外媒報導，普廷指出，「薩爾馬特」飛彈射程可超過3.5萬公里，精準度較先前提升一倍，同時具備突破現有及未來各型飛彈防禦系統的能力，「薩爾馬特」是目前全球威力最強大的飛彈系統之一，「薩爾馬特」系統可投送彈頭的總爆炸當量，比現有任何西方國家同類武器高出4倍以上。

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普廷表示，俄羅斯正依照既定計畫逐步推進核武力量現代化，可搭載核彈頭的「榛樹」陸基中程高超音速彈道飛彈系統，已經在2025年開始投入戰備部署。

此外，普廷也透露，另外兩項搭載小型核動力裝置的武器研發工作已經進入最後階段，包括「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈，以及「海神」（Poseidon）核動力水下無人載具。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向俄羅斯《塔斯社》表示，俄羅斯成功試射「薩爾馬特」新型洲際飛彈的消息已經向美國及其他國家發出必要通知。

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