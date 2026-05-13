金防部「太武操演」 標槍飛彈首度在金門曝光

陸軍金門防衛指揮部實施「太武操演」，首度使用「標槍飛彈」，精準命中目標。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部今天（13日）實施「太武操演」，金門守備大隊運用各式火砲及戰、甲車，編織交叉火網阻殲進犯敵軍，並首度使用「標槍飛彈」，精準命中目標，對海上敵兩棲步、戰車射擊，掩護金門守備大隊M60A3戰車及CM21甲車，機動進入陣地戰鬥，以堅實戰力應對多重威脅，捍衛國土安全。

陸軍金門防衛指揮部實施「太武操演」，首度使用「標槍飛彈」，精準命中目標。（記者吳正庭攝）

金防部第2季太武操演拂曉中在后湖陣地展開，金門守備大隊任務納編砲兵營、支援營、兩棲偵查排等單位，運用各式武器模擬敵軍進犯，包括實彈射擊，先期運用防區8吋榴砲、155加農砲、120迫擊砲等各式火砲，以綿密火網對重要區域執行火殲，續以「標槍飛彈」對海上敵兩棲步、戰車實施射擊，掩護M60A3戰車、CM21甲車，機動進入灘岸陣地遂行戰鬥任務；並以「部隊覺知應用套件（TAK）」，強化指通韌性，確保指揮與通信持續運作，透過「無人機」執行目標偵蒐及戰場管制，以統合各部隊遂行「兵種協同作戰」，阻殲搶灘登陸敵人。

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金防部拂曉中實施「太武操演」，金門守備大隊運用各式火砲及戰、甲車，編織交叉火網，對海上敵兩棲步、戰車射擊。（記者吳正庭攝）

金防部指出，首度在金門亮相的標槍飛彈是美國開發的可攜式反戰車飛彈系統（ATGM），設計重點在於降低操作負擔並提升生存能力；有效射程可達2500公尺，飛行時間17秒，穿甲厚度達75公分；是以「接戰速度快、射後不理、高命中率」特性見長，在作戰中展現高度戰場優勢，使其成為國軍不對稱作戰的關鍵利器。

金防部實施「太武操演」，金門守備大隊運用各式火砲及戰、甲車，編織交叉火網，對海上敵兩棲步、戰車射擊。（記者吳正庭攝）

金防部強調，此次實彈射擊秉持「實戰化訓練」，採「實人、實物、實時、實地、實情、實作」方式，從實戰角度設計複合式狀況，應處灰色地帶威脅，並模擬敵登陸作戰，執行對海目標射擊，區分「策應作戰」、「要域火殲」、「主陣地帶戰鬥」、「有限目標攻擊」等課目，並依「一點生變、連鎖反應、全面制變」的訓練要求，使官兵熟稔指揮程序與指管通聯，展現平日戰訓整備成果。

金防部實施「太武操演」，金門守備大隊運用各式火砲及戰、甲車，對海上敵兩棲步、戰車射擊。（金防部提供）

金防部強調，面對嚴峻的敵情威脅，防區官兵秉持「處處皆戰場」的思維，融入於平日戰備偵巡任務，建立「立即備戰」能力，應對島嶼防衛作戰特性。

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